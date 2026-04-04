México 70: La Brasil de Pelé se queda el Jules Rimet

El Mundial de México 70 es considerado por muchos como el último Mundial antiguo que, además, coronó a una generación histórica de futbolistas brasileños liderados por un gran Pelé, que se erigió como el jugador más laureado de la historia logrando su tercer Campeonato del Mundo.

Fue también la tercera estrella de Brasil, que venía de fracasar en la fase de grupos de 1966 tras haber ganado los títulos de 1958 y 1962.

La Brasil de los cinco dieces fue el mejor equipo del torneo y sigue siendo muy recordado por los grandes amantes del fútbol. La selección de Jairzinho, Tostao, Gerson, Pelé y Rivelinho fue dirigida desde el banquillo por Mario Zagallo, que había sustituido a Joao Saldanha después de una curiosa destitución por sus ideas contrarias a la dictadura militar que gobernaba el país en ese momento y su enfrentamiento público con Pelé.

Esto, sumado a la decepción en Inglaterra 66, hizo que Brasil llegara muy cuestionada al Mundial, pero en cuanto el balón echó a rodar las dudas se disiparon. En la finalarrasó a Italia goleando por 4-1 con goles de Pelé, Jairzinho, Gerson y Carlos Alberto.

Pelé fue el gran protagonista de ese torneo, que además fue su última aparición en una Copa del Mundo. El brasileño marcó en la final y dejó para la historia imágenes icónicas como el no gol a Checoslovaquia desde su campo o el que gol que tampoco entró en el partido frente a Uruguay después de un regate espectacular a Mazurkiewich.

Además de Pelé, destacaron entonces la figura del brasileño Jairzinho, que marcó en todos los partidos; el alemán Gerd 'Torpedo' Muller, máximo goleador del torneo con diez goles en seis partidos; o el peruano Teófilo Cubillas.

México 70 fue el primer Mundial que se pudo ver en color y en el que Brasil logró quedarse en propiedad con la copa Jules Rimet, el antiguo trofeo que coronaba a los campeones del mundo.

El triunvirato en el banquillo de la selección española

Quien no estuvo en México 70 fue España, que no logró su billete después de firmar una terrible fase de clasificación a la que llegó sin opciones a falta de los dos últimos partidos.

El seleccionador, Eduardo Toba, fue cesado, y en su lugar la RFEF puso al mando a un triunvirato de entrenadores formado por el entonces técnico del Real Madrid, Miguel Muñoz; el del Barcelona, Salvador Artigas; y el de la UD Las Palmas, Luis Molowny.

Ese triunvirato debutó entonces con victoria ante Yugoslavia, pero se deshizo tras la derrota en Finlandia en el penúltimo partido de la fase de clasificación. El siguiente partido ya lo dirigió Ladislao Kubala, que sería seleccionador durante los siguientes once años.