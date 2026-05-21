Enrique Riquelme hará frente a Florentino Pérez: el empresario oficializa su candidatura a presidente del Real Madrid

El empresario Enrique Riquelme ha comunicado oficialmente a la Junta Electoral del Real Madrid su intención de presentarse a las elecciones a la presidencia del club frente a Florentino Pérez, actual mandatario de la entidad.

Riquelme ha informado a la Junta Electoral de que tiene "la voluntad de concurrir como candidato a la presidencia del Real Madrid encabezando la correspondiente candidatura a la junta directiva, cuya presentación formal se realizará en tiempo y forma conforme a la normativa aplicable".

Primeras elecciones desde 2006

Las elecciones a la presidencia del Real Madrid se celebraron por última vez en 2006. En aquellas, Ramón Calderón se impuso con el 29,8% de los votos a Juan Palacios. Tres años después, en 2009, Florentino volvió a la presidencia en unas elecciones con él como único candidato. Situación que se repitió en 2013, 2017, 2021 y 2025. Sus victorias electorales con votación fueron en su primera etapa y se registraron en 2000 —cuando derrotó a Lorenzo Sanz tras prometer el fichaje de Luis Figo— y en 2004, con más del 91% de los votos.

En 1995 perdió en su primera intentona contra Ramón Mendoza, quien logró el 41,5% de los votos por el 39,6% de Florentino. Derrota que, en su reciente comparecencia, achacó a que "votaron los muertos". Ahora, 31 años después, Florentino Pérez convoca elecciones anticipadas y Enrique Riquelme ya ha hecho oficial su candidatura.

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