Alemania 74: El Mundial de Cruyff que ganó Beckenbauer

Y si hace unos días hablábamos de México 70 como el último Mundial antiguo, tenemos que referirnos a Alemania 74 como el primer Mundial moderno. Un Campeonato del Mundo lleno de protagonistas, entre los que destacaron por encima del resto Johan Cruyff y Franz Beckenbauer.

Fue Alemania Federal quien levantó el trofeo, logrando así su segunda estrella veinte años después de bordar la primera en su camiseta. Ganó en la final a los Países Bajos, que a pesar de no ganar son recordados como el mejor equipo del torneo.

Liderados por Johan Cruyff, fue donde nació la leyenda de la 'Naranja Mecánica', que se quedó a las puertas de un triunfo que se les escapó en una final en la que llegaron a adelantarse en el marcador.

Países Bajos sorprendió al mundo entero con su presión alta, el intercambio permanente de posiciones y su fútbol agresivo con balón, y Cruyff encontró en jugadores como Krol, Rep, Neeskens o Rensenbrink a sus principales escuderos, que se convirtieron en los ídolos de la juventud futbolera del momento.

Sin embargo, el futbolista que escribió su nombre en los libros de historia fue Franz Beckenbauer, el 'Kaiser', capitán de la selección alemana que terminó levantando el trofeo y liderando a su equipo jugando ya desde el centro de la defensa.

Este Mundial nos dejó también un partido entre las dos Alemanias, país entonces aún dividido tras la Segunda Guerra Mundial. En la fase de grupos, Alemania Oriental le ganó a Alemania Federal, anfitriona y finalmente campeona del torneo, con un gol de Jürgen Sparwasser.

Otro de los protagonistas de aquella Copa del Mundo fue Grzegorz Lato, que con siete goles fue máximo goleador del torneo y llevó a Polonia a lograr un histórico tercer puesto.

El último Mundial sin España

Alemania 74 fue, además, el último Mundial en el que no participó España, que no logró el billete después de protagonizar una fase de clasificación que culminó con un dramático desenlace.

La selección española tuvo que jugar un partido de desempate contra Yugoslavia en Frankfurt (Alemania), donde perdió 1-0 con un gol de Katalinski.

Así, una buena generación de futbolistas como Iribar, Amancio, Pirri, Asensi, Quini o Gárate, se quedó a las puertas de disputar aquella Copa del Mundo.