Argentina 78: El Mundial de Kempes y la primera estrella de la albiceleste

El de Argentina 78 fue un Mundial de contrastes, en el que se impuso la selección anfitriona y que en lo futbolístico fue uno de los más atractivos que se recuerda.

Veníamos de ver cómo la 'Naranja Mecánica' de Johan Cruyff se quedó a las puertas del título cuatro años antes en Alemania 74, algo que les volvería a pasar en esta ocasión volviendo a caer ante la anfitriona, esta vez Argentina, por 3-1 en una final en la que se consagró Mario Alberto Kempes como gran figura.

Ese partido es recordado como 'La final de los papelitos' por la cantidad de papelillos que llovieron desde la grada con el gol de Kempes, y por el abrazo del alma, una de las imágenes más llamativas que nos dejó aquel Mundial retratando a un aficionado sin brazos queriendo formar parte de un abrazo entre Fillol y Tarantini tras el pitido final.

Kempes fue, sin lugar a dudas, la gran figura del torneo liderando a su país a conseguir su primera estrella a través de sus goles. También destacaron el peruano Teófilo Cubillas y el holandés Rensenbrink.

Fue un Mundial marcado por los contrastes en el que la dictadura del general Videla buscó blanquearse ante el mundo a través del fútbol, pero en el que también destacaron las ausencias de futbolistas históricos como Diego Armando Maradona, que se quedó fuera de la lista de Menotti en el corte final y no pudo disputar el que hubiera sido su primer Mundial.

Tampoco estuvieron Paul Breitner, que renunció por la dictadura argentina, o Johan Cruyff, del que nunca se supo muy bien por qué se perdió el torneo.

España, un regreso decepcionante a la Copa del Mundo

Tras haberse perdido las citas de México 70 y Alemania 74, España volvió a un Mundial doce años después, aunque su torneo fue bastante decepcionante.

El sorteo deparó a los nuestros un grupo difícil con Austria, Brasil y Suecia, y ya desde la primera concentración todo fueron complicaciones para la selección.

España perdió ante Austria en el primer partido 2-1 y empató a cero ante Brasil en el segundo que dejó para la historia aquel mítico fallo de Julio Cardeñosa. En el tercero se ganó a Suecia, pero no fue suficiente para superar esa fase de grupos y España se volvió a casa en la primera fase.