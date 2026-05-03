México 86: Maradona y una de las mejores actuaciones de la historia del deporte

La de Diego Armando Maradona en el Mundial de México 86 es considerada por algunos como la mejor actuación individual de un deportista en la historia. Llevó a su Argentina a lograr su segunda estrella tan solo ocho años después y dejó imágenes icónicas como sus dos goles a Inglaterra en el partido de cuartos de final, bautizados como 'La mano de Dios' y el 'Gol del Siglo'.

En la final Argentina se impuso a Alemania Federal por 3-2 en un partido en el que, aunque no marcó, sí que asistió Maradona en el gol decisivo de Burruchaga. Eran los minutos finales del partido y la albiceleste había visto cómo los alemanes lograron empatar una final que ganaban 2-0.

Maradona se consagró así en el Estadio Azteca de México, que acogió los partidos de Argentina en cuartos, semifinales y final y que había coronado 16 años a Pelé en el Mundial de México 70.

Pero no fue Maradona el único protagonista de este torneo en el que también destacaron un Gary Lineker, que terminaría después fichando por el FC Barcelona, y un Emilio Butragueño, que dejó un partido espectacular en octavos de final ante Dinamarca marcando cuatro goles.

Fue, además, el último Mundial de Zico y Platini, protagonistas de un impresionante Brasil - Francia en cuartos de final que se terminaron llevando les bleus en la tanda de penalti.

Un cambio de sede y un terremoto

La previa del Mundial estuvo marcado por diferentes hechos. El primero de ellos un cambio de sede, ya que estaba previsto que el campeonato se disputara en Colombia, pero el gobierno colombiano renunció y finalmente se disputó en México.

Aunque estuvo a punto de no poder celebrarse allí, debido a un terremoto que asoló la capital, México DF, unos meses antes en el que hubo muchas víctimas, pero finalmente se pudo reconstruir la ciudad a tiempo para acoger el Mundial.

Los penaltis condenaron a España

España hizo un gran Mundial en México 86. De hecho, durante mucho tiempo fue la mejor actuación de la selección española en un Campeonato del Mundo, especialmente por las sensaciones que fue dejando durante el torneo.

Y eso que empezó con una polémica derrota en el debut ante Brasil (0-1) en un partido en el que colegiado anuló un gol legal a Michel. Pero la selección se repuso bien y logró ganar sus dos siguientes partidos a Irlanda del Norte (1-2) y Argelia (0-3).

Llegaron así los octavos de final en Querétaro, donde España se enfrentaba a la Dinamarca de Michael Laudrup, Elkjaer Larsen y Soren Lerby. La selección hizo un partido impresionante y goleó a la 'Dinamita Roja' por 1-5 con una actuación estelar de Emilio Butragueño, que marcó cuatro goles.

España llegó a los cuartos de final ante Bélgica sin centrales por las bajas de Maceda (lesión) y Goikoetxea (sanción), y aunque los belgas se adelantaron, Señor logró empatar en los minutos finales para mandar el partido a la prórroga y posteriormente a una tanda de penaltis en la que a La Roja la condenó el error de Eloy Olaya ante Jean-Marie Pfaff.