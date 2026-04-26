España 82: Italia contra el estereotipo de su fútbol defensivo

El de 1982 fue el único Mundial que, hasta el momento, ha acogido nuestro país, por lo que es muy recordado en la memoria colectiva en la que también tiene un gran recuerdo su mascota, Naranjito.

Ganó Italia, que se impuso en la final del Santiago Bernabéu a Alemania Federal por 3-1. A pesar de que cuando pensamos en Italia nos viene a la cabeza un fútbol de corte más defensivo, la selección que se impuso en aquel torneo era todo lo contrario.

El equipo dirigido por Enzo Bearzot desplegó un fútbol tremendamente ofensivo con jugadores como Bruno Conti, Tardelli o Paolo Rossi, y dejó un partido para la historia de los Mundiales con aquella victoria ante la Brasil de Telê Santana (3-2) en la segunda fase de grupos.

Además de esa Brasil, también quedó para la historia en ese Mundial el recuerdo de la Francia del cuadro mágico formado por Genghini, Platini, Giresse y Tigana, que cayó en semifinales en la tanda de penaltis ante Alemania Federal en Sevilla.

España volvió a decepcionar

A pesar de la ilusión que despertó el Mundial en nuestro país, España volvió a dejar un papel absolutamente decepcionante en la Copa del Mundo de 1982.

La selección abrió el torneo empatando ante Honduras en el partido inaugural desatando unas críticas muy fuertes contra el seleccionador, José Emilio Santamaría; ganó a Yugoslavia en el segundo partido gracias a un penalti que fue fuera del área; y cayó ante Irlanda del Norte en el tercer partido (0-1).

Aun así, España logró clasificarse para una segunda fase en la que se enfrentaría a Alemania Federal e Inglaterra, cayendo ante los alemanes y consiguiendo un empate, ya eliminada, ante los ingleses.

Aquel equipo formado por una base de futbolistas de la Real Sociedad de Arconada, campeona de Liga ese año, y otros como Juanito o Santillana no hizo un buen papel en el torneo que albergaba.