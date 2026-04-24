La lesión de Lamine Yamal le hará llegar muy justo al Mundial: "Le va a venir bien el descanso"

Lamine Yamal dio el susto este miércoles en el partido que enfrentó a Barça y Celta en el Camp Nou. El 10 del equipo culé se lesionó y se fue al suelo justo después de marcar de penalti el gol que le dio la victoria a los suyos, y su imagen saliendo del campo dejó en vilo a todo el fútbol español.

La cara de preocupación y el gesto del propio Lamine al irse al suelo y pedir el cambio justo después de lanzar, hizo saltar las alarmas no solo en el Barça, también en la selección, a falta de un mes y medio para que empiece el Mundial.

A pesar de que las primeras exploraciones apuntaban a una lesión importante, finalmente parece haberse quedado en algo menor de lo esperado. Eso sí, no le volveremos a ver con la camiseta del Barça esta temporada.

Lamine Yamal llegará muy justo para la disputa del Mundial de Estados Unidos, en el que está llamado a liderar a una selección española a la que algunos colocan como gran favorita. Según el parte médico estará disponible, pero en las próximas semanas llevará a cabo un tratamiento conservador para llegar en las mejores condiciones a la gran cita.

"Este tipo de lesiones requiere únicamente de tratamiento conservador (…) Normalmente entre cuatro y seis semanas es el tiempo de recuperación. Vi las imágenes y no me pareció una lesión muy importante", asegura el doctor José González en Radioestadio Noche, a la vez que cree que el futbolista no tendrá ningún tipo de problema para llegar en condiciones al debut de España en el Mundial.

El doctor González señala, además, que esta lesión que le obligará a parar durante las próximas semanas puede llegar a resultar positivo para el futbolista y su descanso tras una exigente temporada.

"Una lesión de este tipo a estas alturas de la temporada y mirando en el horizonte a un Mundial, va a tener tiempo más que suficiente para recuperarse sin ningún tipo de problema", sentencia.