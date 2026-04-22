"¡Victoria de oro, el líder mantiene a raya el liderato!", la narración de Alfredo Martínez a la victoria del Barça sobre el Celta

El FC Barcelona se ha impuesto 1-0 al Celta en un partido marcado por la lesión de Lamine Yamal y la parada cardiorrespiratoria de un aficionado que ha tenido que ser trasladado al hospital. Aun así, "¡victoria de oro, el líder mantiene a raya el liderato!", tal y como ha narrado el comentarista de Onda Cero, Alfredo Martínez.

El partido empezó loco, con una ocasión clara para cada equipo. Primero fue Lamine que, tras un recorte sobre Marcos Alonso, estrelló su disparo contra el lateral de la portería de Radu. La respuesta del Celta fue un gran tiro de Durán que obligó a Joan García a sacar una mano salvadora.

Con el paso de los minutos parecía que el Celta iba ganando terreno y hasta dos veces Jutglá rondó la portería culé, con un Joan García bien atento. Mientras tanto, llegaba el primer contratiempo del Barça: Joao Cancelo tenía que ser sustituido por molestias en la rodilla; en su lugar entró Balde.

Así las cosas el partido llegó al minuto 40, cuando Lamine cayó dentro del área tras un choque con Yoel Lago. El colegiado señaló penalti y el propio Lamine lo transformó: "¡Lamine Yamal que se ha lesionado en el lanzamiento", así reaccionaba Alfredo Martínez. "Avería y preocupación, momento de zozobra en el Camp Nou", añadía.

El jugador del Barça justo después de tirar se echaba la mano a la parte posterior de la pierna izquierda y se echaba al suelo pidiendo el cambio, Aunque todavía no hay confirmación, todo indica que se trata de una posible rotura de los isquiotibiales que le tendría entre cuatro y cinco semanas de baja, justo cuando quedan 50 días para el Mundial.

Al mismo tiempo, un aficionado en las gradas sufría una parada cardiorrespiraroria y los equipos médicos de ambos conjuntos iban rápidamente a la grada para atender la emergencia. El partido se suspendió durante un cuarto de hora y la persona fue trasladada al hospital.

La segunda parte estuvo marcada por la polémica. Ferrán Torres anotó el segundo del Barça, pero el VAR lo anuló por fuera de juego milimétrico. Finalmente, ni el Barça consiguió ampliar la ventaja en el marcador, ni el Celta consiguió igualar el tanto de Lamine Yamal. Con esta victoria, los culés afianzan todavía más el título de Liga a falta de seis jornadas para el final.