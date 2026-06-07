Qatar 2022: La coronación de Messi

El Mundial era lo único que le quedaba a Leo Messi para redondear una de las mejores carreras deportivas de la historia del deporte. Sus años en la selección estuvieron durante años marcados por los fracasos y aunque acarició la gloria en el Mundial de 2014, en el que perdió la final ante Alemania, no fue hasta la llegada de Scaloni al banquillo que el '10' comenzó a disfrutar de la albiceleste.

Argentina llegó al Mundial de Qatar 2022 como la gran favorita, especialmente después de su victoria en la Copa América un año antes y la ausencia de Italia, entonces vigente campeona de Europa. Y su papel en el torneo no defraudó.

Liderados por Leo Messi y con un entrenador que le supo rodear armando un equipo con una mezcla perfecta entre juventud y veteranía, Argentina logró darle la vuelta al mal inicio del torneo (con derrota ante Arabia Saudí) y firmar una final en la que, con sustos incluidos, pasó durante muchos minutos por encima de Francia.

Y es que Argentina tuvo que esperar hasta la tanda de penaltis para proclamarse campeona del mundo por tercera vez en su historia, pero la final fue dominada desde el principio hasta casi el final por la albiceleste. Se fue ganando 2-0 al descanso con goles de Messi y Di María, pero Mbappé logró empatar y mandar el partido a la prórroga marcando dos goles en los minutos 80 y 81.

En la prórroga, otros dos goles. Messi volvió a adelantar a Argentina y Mbappé, hat trick, empató para Francia a falta de dos minutos para el final del tiempo extra. Kolo Muani tuvo en sus botas el gol de la victoria, pero el 'Dibu' Martínez salvó a los suyos con una parada histórica.

En la tanda de penaltis fallaron Coman y Tchouaméni y Montiel marcó el penalti decisivo para el delirio de toda Argentina.

Protagonistas inesperados

El de Qatar 2022 fue, además, el Mundial de los protagonistas inesperados. En Argentina, por ejemplo, emergieron jóvenes futbolistas como Alexis Mac Allister,Enzo Fernández o Julián Alvarez, que terminaron siendo claves para que la albiceleste terminara saliendo campeona.

También en Francia fue protagonista Olivier Giroud, la gran apuesta de Deschamps, que le mantuvo a pesar de las críticas y jugó un papel clave para que Francia jugara su segunda final consecutiva y se quedara a las puertas de volver a conquistar el título logrado en Rusia 2018.

Mención especial merecieron también selecciones como Croacia y Marruecos que, contra todo pronóstico, alcanzaron las semifinales. Croacia, que venía de ser subcampeona en 2018, volvió a sorprender al mundo liderada por una generación de futbolistas históricos como Modric, Rakitic o Perisic; mientras que Marruecos dio la campanada dejando en el camino a selecciones como España y Portugal y convirtiéndose en la primera selección africana en alcanzar las semifinales en la historia de la Copa del Mundo.

El gran fracaso de Luis Enrique

Luis Enrique fue el gran protagonista del Mundial en clave selección española. Ya desde la elección de la convocatoria la polémica rodeó a España, pero lo que más revuelo causó fue la decisión del entrenador de hacer directos de Twitch desde la propia concentración.

En lo deportivo España fue de más a menos. Comenzó arrasando con una goleada ante Costa Rica (7-0) en el debut, pero al final sufrió más de lo esperado para pasar a octavos tras el empate ante Alemania (1-1) y la derrota ante Japón (2-1).

España terminó segunda de grupo y le tocó medirse en octavos ante Marruecos, que había sorprendido en la fase de grupos terminando primera por delante de Croacia, Bélgica y Canadá. El partido llegó a la tanda de penaltis y ahí Bono se erigió como el héroe marroquí para dejar a España eliminada.