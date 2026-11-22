En una nueva edición de Como el Perro y el Gato, Carlos Rodríguez e Iván Cortés nos acercan las noticias más sorprendentes y preocupantes del mundo animal. Desde una investigación que demuestra cómo los gatos adaptan sus maullidos para comunicarse con las personas hasta varios casos de presunto maltrato animal, pasando por historias insólitas protagonizadas por un mono fugitivo, unas arañas maquilladas y un halcón con problemas de sobrepeso.

Además, nuestros oyentes comparten sus dudas y experiencias sobre la salud y el comportamiento de sus animales, incluida una historia especialmente dolorosa que nos permite hablar de la leptospirosis, una enfermedad que puede tener consecuencias muy graves para los perros y también afectar a las personas.

La actualidad más bestial

Los gatos maúllan cuatro veces más cuando necesitan nuestra ayuda

Un estudio científico realizado en Brasil con 38 gatos ha analizado cómo utilizan los felinos los maullidos para comunicarse con las personas cuando necesitan resolver un problema.

Los investigadores colocaron golosinas dentro de cajas que los animales no podían abrir y observaron su comportamiento cuando estaban solos y cuando había una persona presente.

Los resultados fueron reveladores: se registraron 86 maullidos en presencia de humanos, frente a solo 20 cuando los gatos estaban solos.

Los datos sugieren que los gatos adaptan su comunicación vocal a la presencia de personas capaces de ayudarles. Una investigación que vuelve a plantearnos una pregunta: ¿hemos domesticado nosotros a los gatos o han aprendido ellos a conseguir lo que quieren de nosotros?

Investigan a dos personas por disparar contra gatos de colonias felinas en Almería

La Guardia Civil investiga a dos personas por presuntos ataques contra gatos de colonias felinas del puerto pesquero de Adra, en Almería.

La investigación comenzó tras la desaparición de varios animales, algunos de los cuales fueron encontrados muertos. Según las pesquisas, los sospechosos habrían utilizado armas de aire comprimido para disparar contra los gatos.

Las diligencias han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Berja y a la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente por un presunto delito de maltrato animal.

Detenido por arrojar a su cachorro desde un tercer piso en Alcalá de Henares

Un hombre de 45 años ha sido detenido en Alcalá de Henares, Madrid, acusado de matar a su cachorro de ocho meses tras arrojarlo por la ventana de un tercer piso.

Los hechos ocurrieron el 13 de noviembre en el barrio de Espartales. Según los testimonios recogidos, el hombre habría actuado porque estaba harto de los ladridos del animal.

El pequeño caniche falleció como consecuencia del impacto. Aunque el presunto responsable fue detenido, posteriormente quedó en libertad, lo que ha provocado la indignación de los vecinos, que reclaman justicia para el cachorro.

La policía detiene a un mono en pañales en una gasolinera de Estados Unidos

En Albert Lea, Minnesota, la Policía recibió un aviso por la presencia de un individuo sospechoso en una gasolinera. Cuando llegaron los agentes, descubrieron que el supuesto fugitivo era McNugget, un mono araña que paseaba tranquilamente vestido con un pañal.

El animal viajaba con un camionero que había parado para ducharse. Durante su ausencia, McNugget consiguió abrir la puerta del vehículo y salir a explorar los alrededores.

Los policías lo recuperaron y lo mantuvieron protegido del frío en el coche patrulla hasta que apareció su propietario.

Una intervención con final feliz para un fugitivo que, afortunadamente, no necesitó esposas para volver a casa.

Detenido un luchador de artes marciales por matar a su perro en Brasil

Un luchador profesional de artes marciales mixtas, conocido como Júnior Dias, ha sido detenido en São Paulo, Brasil, acusado de matar a cuchilladas a su propio perro, un dogo argentino.

El deportista aseguró que había actuado en defensa propia porque el animal atacó a su pareja. Sin embargo, la Policía consideró que su reacción podría constituir un delito de maltrato animal.

Los agentes encontraron el cadáver del perro dentro de una maleta. Además, los vecinos denunciaron posibles malos tratos a los animales que vivían en la vivienda, de donde también fue rescatada otra perra.

El equipo deportivo Fighting Nerds anunció su apartamiento y el investigado ha quedado en libertad provisional mientras continúa el procedimiento.

¿Las arañas ligan más si se maquillan las patas?

Un grupo de investigadores del Instituto Smithsonian, en Panamá, ha realizado un curioso experimento para descubrir si el color de las patas influye en el éxito reproductivo de las arañas lobo.

Durante el cortejo, los machos levantan y agitan sus extremidades para atraer a las hembras. Los científicos decidieron pintar las patas de algunos ejemplares de blanco y de negro para comprobar cómo reaccionaban sus posibles parejas.

Los resultados mostraron que los machos con las patas pintadas de blanco tuvieron menos éxito, mientras que los pintados de negro obtuvieron resultados similares a los ejemplares sin modificar.

Los investigadores también comprobaron la importancia de las vibraciones del suelo en el cortejo, incluso cuando las hembras no podían utilizar la visión.

Una investigación que Iván Cortés aprovecha para recordarnos, con su particular sentido del humor, que en el mundo de las arañas también hay decisiones estéticas que pueden arruinar una cita.

Las cartas de Iván Cortés: John Mammardigan, el halcón que engordó tanto que no podía volar

Esta semana recibimos una carta de John Mammardigan, un halcón de hombros rojos de Virginia, Estados Unidos, que ha terminado ingresado en un centro de recuperación de fauna por un problema bastante insólito: su afición a comer gallinas le hizo engordar tanto que dejó de poder volar.

Todo comenzó cuando descubrió un jardín lleno de gallinas sueltas. Al principio se comía alguna de vez en cuando, pero pronto convirtió aquel lugar en su restaurante particular.

Entre desayunos, comidas, cenas y alguna que otra siesta, John pasó de los aproximadamente 500 gramos que debería pesar a superar los 900 gramos.

Un día intentó despegar y descubrió que ya no podía levantar el vuelo. Tras ser encontrado y trasladado a un veterinario, comenzó un programa de rehabilitación basado en dieta y ejercicio.

Según cuenta en su carta, ya ha perdido 130 gramos y consigue realizar cuatro o cinco vuelos cortos, aunque todavía se queda sin aliento.

Eso sí, cuando llegue el momento de devolverlo a la naturaleza, tiene una petición muy especial: que lo liberen lejos de aquel gallinero, porque no quiere volver a caer en la tentación.

Una nueva entrega de Las cartas de Iván Cortés que convierte la historia de un halcón con sobrepeso en una divertida confesión sobre los excesos gastronómicos y las dificultades para recuperar la forma física.

Las consultas de nuestros oyentes

Como cada fin de semana, Carlos Rodríguez responde a las preguntas de nuestros oyentes sobre la salud, la alimentación, el comportamiento y el bienestar de sus animales de compañía.

Una gatita con un problema que no consiguen solucionar

Una oyente nos pide ayuda desesperadamente por su gatita, que presenta un problema que nos muestra mediante una fotografía.

Después de numerosas visitas al veterinario, todavía no han conseguido controlar lo que le ocurre. Su familia está cada vez más preocupada y busca orientación sobre qué otras opciones pueden valorar para ayudarla.

Ángel nos pregunta por los paseos, la vejez y el comportamiento de los gatos

Ángel, uno de nuestros oyentes habituales, plantea tres cuestiones relacionadas con sus felinos.

La primera surge después de ver un vídeo generado mediante inteligencia artificial en el que aparece un gato dentro de una especie de maleta con asas y aberturas para las patas. Quiere saber si existe algún accesorio similar para poder sacar a pasear a su gato de forma segura.

También pregunta qué cuidados especiales necesitan los gatos a partir de los diez años, especialmente en lo relativo a su alimentación.

Por último, nos cuenta que su gato se esconde cada vez que su novia va a visitarlo y que incluso llegó a arañarla. Quiere comprender por qué reacciona así y cómo mejorar la convivencia.

Nala bebe agua compulsivamente y llora por las noches: ¿qué le ocurre?

Trini nos habla de Nala, una perrita mestiza de podenco adoptada hace ocho años que hasta hace poco no había presentado problemas de salud.

Últimamente, Nala llora durante las noches, está muy nerviosa, bebe grandes cantidades de agua y necesita salir varias veces de madrugada para orinar.

Le han realizado análisis de sangre y orina, pruebas para detectar el síndrome de Cushing y un TAC abdominal y craneal, sin encontrar una explicación concluyente.

Su veterinario considera la posibilidad de que exista un problema conductual y está previsto comenzar un tratamiento antidepresivo.

Trini quiere saber si convendría realizar alguna otra prueba para descartar una causa médica, ya que la situación está afectando tanto a Nala como al descanso de toda la familia.

¿Puede un perro tomar probióticos durante toda su vida?

La familia de Kaiser, un perro con episodios frecuentes de diarrea, nos pregunta si es adecuado administrarle probióticos de forma continuada.

Aunque mantiene su alimentación habitual, Kaiser presenta problemas digestivos recurrentes y su veterinario les ha comentado que tiene un sistema digestivo especialmente sensible.

¿Pueden utilizarse los probióticos a largo plazo? ¿Existen contraindicaciones? ¿Es necesario hacer descansos? Abordamos estas dudas sobre el cuidado de la salud intestinal de los perros.

La muerte de Yaky nos lleva a hablar de la leptospirosis

Ysa comparte con nosotros una experiencia especialmente dolorosa: su perro Yaky ha fallecido después de casi dos semanas de enfermedad y un rápido deterioro de su estado de salud.

Según nos cuenta, Yaky frecuentaba un parque donde habrían fallecido recientemente otros cinco perros por leptospirosis. Además, su familia había observado ratas en una zona donde el animal acostumbraba a comer hierba.

Durante su enfermedad, Yaky presentó fiebre, alteraciones graves en distintos órganos y una hemorragia pulmonar. Aunque una primera PCR de leptospirosis resultó negativa, posteriormente se mantuvo la sospecha clínica y recibió tratamiento.

A pesar de una aparente mejoría inicial, el animal no consiguió sobrevivir.

Su historia nos permite abordar qué es la leptospirosis, cómo se transmite, cuáles son sus síntomas y qué medidas pueden ayudar a prevenirla.

También explicamos por qué un resultado negativo en una PCR no siempre permite descartar por completo esta enfermedad y recordamos que se trata de una zoonosis, por lo que también puede afectar a las personas.

Cuatro gatos que siempre se llevaron bien comienzan a pelearse

Jesús convive con cuatro gatos adultos que siempre habían mantenido una relación excelente, pero desde hace unos días han comenzado a tener enfrentamientos sin que su familia haya identificado ningún desencadenante.

Han instalado un difusor de feromonas y, aunque en ocasiones parecen estar más tranquilos, las disputas continúan apareciendo.

Jesús quiere saber qué puede provocar un cambio tan repentino en la convivencia entre gatos y qué medidas pueden ayudar a recuperar la armonía en casa.

Una nueva edición de Como el Perro y el Gato en la que la actualidad, el humor y las experiencias de nuestros oyentes nos ayudan a conocer mejor a los animales y a comprender sus necesidades.