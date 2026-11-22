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Hay quien se pasa con los dulces, quien no puede resistirse a un aperitivo y quien tiene un problema serio cuando descubre un restaurante con bufé libre. Pero nuestro protagonista de esta semana ha llevado los excesos gastronómicos a otro nivel.

En una nueva entrega de Las cartas de Iván Cortés, la sección de humor de Como el Perro y el Gato, recibimos una carta de John Mammardigan, un halcón de hombros rojos de Virginia, Estados Unidos, que ha terminado en un centro de recuperación de fauna después de engordar tanto que ya no podía levantar el vuelo.

Un gallinero convertido en bufé libre

Todo comenzó cuando John descubrió que unos vecinos tenían un montón de gallinas sueltas por el jardín. Al principio se conformaba con comerse alguna de vez en cuando, pero pronto perdió el control.

Como él mismo explica en su carta, aquello era parecido a abrir un paquete de Donettes pensando que solamente vas a comerte uno. Y, aunque reconoce que está mezclando eslóganes publicitarios, asegura que cuando empiezas, ya no hay quien pare.

Así que el halcón comenzó a desayunar, comer y cenar gallina. De postre, un par de huevos. Y después, una buena siesta en lo alto de un árbol.

Según cuenta, solamente le faltaban el café, la copa de pacharán y un puro para completar la sobremesa.

De 500 a más de 900 gramos: demasiado peso para despegar

La buena vida terminó pasando factura. Un día, cuando John intentó levantar el vuelo, descubrió que ya no era capaz de despegar.

Lo encontraron en la entrada de una vivienda y lo trasladaron a un veterinario, donde le realizaron radiografías, análisis y otras pruebas para averiguar qué le ocurría.

El resultado fue sorprendente: un halcón de sus características debería rondar los 500 gramos, pero John pesaba más de 900.

En palabras del propio protagonista, había acumulado nada menos que «400 gramos de felicidad».

Dieta, ejercicio y nada de Ozempic

Tras comprobar su estado, los profesionales del centro de recuperación decidieron ponerlo a régimen y comenzar un programa de entrenamiento para que pudiera recuperar su capacidad de volar.

John asegura que no ha recurrido a ningún atajo. Ni Ozempic ni soluciones milagrosas: dieta, ejercicio y mucha hambre.

Y compara su transformación física con la de Ibai Llanos o con la preparación de un luchador como Ilia Topuria antes de un combate.

Lo que peor lleva es la alimentación. Porque, aunque continúa comiendo gallina, ahora se la sirven en pequeñas cantidades y con pinzas. El mismo menú de siempre, pero sin derecho a repetir.

130 gramos menos y los primeros vuelos de recuperación

La rehabilitación ya está dando resultados. Según relata en su carta, John ha perdido 130 gramos y consigue realizar cuatro o cinco vuelos cortos antes de quedarse sin aliento.

Todavía le queda trabajo por delante para recuperar su condición física y poder regresar a la naturaleza.

Eso sí, tiene una petición muy concreta para quienes se encarguen de liberarlo: que lo suelten lo más lejos posible de aquel gallinero. Porque se conoce y no quiere volver a caer en la tentación.

Una historia tan insólita como divertida que Iván Cortés convierte en una nueva carta cargada de humor, protagonizada por el único halcón que ha necesitado adelgazar para volver a despegar sin pagar recargo por exceso de equipaje.