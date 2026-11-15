José Antonio, la rata gaditana que tiene revolucionada la plaza de Candelaria en Cádiz

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Las ratas se han convertido en protagonistas de la actualidad en Cádiz. Los vecinos de la plaza de Candelaria han denunciado la presencia de roedores de gran tamaño que se desplazan por la zona, trepan por los árboles y llegan a dejarse ver a plena luz del día.

Esta situación ha inspirado una nueva entrega de Las cartas de Iván Cortés, la sección de Como el Perro y el Gato, dirigido y presentado por Carlos Rodríguez en Onda Cero.

En esta ocasión, la historia nos llega a través de José Antonio, una rata gaditana que ha decidido escribir al programa para explicar su particular versión de los acontecimientos.

José Antonio, una rata con estudios y mucho arte gaditano

José Antonio se presenta como un vecino de la plaza de Candelaria, gaditano de pura cepa y con un grado superior en Hostelería y Turismo.

También presume de haber realizado un Erasmus en San Fernando, aunque su experiencia internacional consistió en quedarse dormido en el Trambahía y despertarse en La Isla.

Conoce las alcantarillas de Cádiz como la palma de su pata y asegura que podría organizar visitas guiadas desde la Catedral hasta La Caleta, pasando por la plaza de las Flores.

Incluso presume de conocer los camerinos del Gran Teatro Falla y de haber escuchado más chirigotas que muchos aficionados, aunque siempre desde debajo del escenario.

¿Por qué las ratas de Cádiz son tan grandes?

Los vecinos han mostrado su preocupación por el tamaño de los roedores que aparecen en la plaza de Candelaria. Algunos aseguran que son enormes y que trepan por los árboles con una facilidad sorprendente.

Pero José Antonio tiene una explicación mucho más sencilla: después de quince años alimentándose de tortillitas de camarones, croquetas y pescaito frito, considera completamente normal haber ganado unos cuantos kilos.

En su carta, incluso se indigna cuando escucha que algunas ratas son más grandes que los gatos callejeros y asegura que el problema es que los felinos de Cádiz están demasiado delgados.

El Ayuntamiento toma medidas y José Antonio empieza a preocuparse

La situación ha provocado las quejas de los vecinos y la intervención del Ayuntamiento, que ha comenzado a adoptar medidas frente a la presencia de roedores.

José Antonio teme que el comportamiento de unas pocas ratas que se pasean por las terrazas a plena luz del día termine perjudicando a toda la población.

Y es que ahora, cuando encuentra un trozo de cazón en adobo, ya no sabe si disfrutarlo tranquilamente o sospechar que puede contener raticida.

Una carta con mucho humor gaditano

Con referencias a la gastronomía de Cádiz, sus calles, sus chirigotas y su particular forma de hablar, Iván Cortés convierte la preocupación vecinal por la presencia de ratas en una historia contada desde el punto de vista de uno de sus protagonistas.

José Antonio se despide pidiendo a Iván que, si visita Cádiz, le lleve un papelón de pescaito frito. Eso sí, prefiere que lo compre él mismo, porque últimamente ya no se fía de lo que encuentra por la calle.

Escucha la divertida carta de José Antonio, la rata gaditana de Candelaria, en Como el Perro y el Gato, con Carlos Rodríguez e Iván Cortés, en Onda Cero.