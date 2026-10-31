Jimothy, el mapache sin cuello que se ha convertido en una celebridad en Seattle

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En el barrio de Ballard, en Seattle, vive un mapache que ha conseguido algo que muchos personajes públicos desearían: hacerse famoso simplemente por ser él mismo.

Su nombre es Jimothy y su característica más llamativa es su peculiar anatomía. Tiene las patas relativamente largas, el cuerpo redondeado y un cuello tan corto que apenas resulta visible.

Su historia se ha convertido en un fenómeno de popularidad local y ha inspirado una nueva entrega de Las cartas de Iván Cortés, la sección de humor de Como el Perro y el Gato, el programa que presenta y dirige el veterinario Carlos Rodríguez en Onda Cero.

¿Por qué Jimothy, el mapache de Seattle, casi no tiene cuello?

Los expertos creen que Jimothy podría presentar una malformación poco frecuente conocida como síndrome de columna corta.

Esta alteración del desarrollo puede afectar a la estructura de la columna vertebral y modificar considerablemente el aspecto del animal.

En el caso de Jimothy, su cuerpo parece mucho más compacto que el de otros mapaches, con una silueta redondeada que ha llamado la atención de quienes lo han observado.

Sin embargo, la posible presencia de esta malformación no debe confundirse con un diagnóstico veterinario confirmado, ya que las imágenes y los vídeos por sí solos no permiten determinar con precisión su condición médica.

Un mapache diferente desde que era una cría

La particular apariencia de Jimothy no es reciente.

Existen imágenes de cuando era pequeño, acompañado por su madre y sus hermanos, en las que ya se aprecia que su anatomía es diferente a la de los demás.

Según la historia que relata Iván Cortés, durante sus primeras etapas de vida podía tener más dificultades para seguir el ritmo de sus hermanos o trepar por determinados lugares.

Con el tiempo, sin embargo, Jimothy ha demostrado una notable capacidad para desenvolverse en su entorno.

De vivir bajo un coche a convertirse en una estrella de internet

La popularidad de Jimothy comenzó cuando una mujer llamada Kiana Hall lo encontró debajo de un coche y decidió grabarlo con su teléfono móvil.

Su aspecto llamó tanto la atención que las imágenes comenzaron a circular por internet.

Fue la propia Kiana quien decidió llamarlo Jimothy, un nombre que terminó convirtiéndose en parte inseparable de su historia.

Desde entonces, el mapache ha despertado la curiosidad de vecinos y usuarios de redes sociales, que siguen con interés sus apariciones por las calles de Ballard.

Camisetas, murales y hasta un verano dedicado a Jimothy

La popularidad del animal ha dado lugar a numerosas muestras de cariño por parte de los habitantes de Seattle.

Su imagen ha aparecido en camisetas, se le ha dedicado un mural e incluso se han creado muñecos inspirados en su peculiar silueta.

La historia también menciona el llamado «Jimothy Summer», una expresión con la que sus seguidores celebran la popularidad del mapache.

El fenómeno ha llegado incluso a los resultados de búsqueda de Google, donde, según el relato, su nombre ha contado con una animación especial.

Jimothy continúa haciendo su vida en libertad

Más allá de su fama, Jimothy sigue siendo un animal silvestre que vive en libertad.

Se le ha observado caminando por vallas, recorriendo tejados y buscando alimento por el barrio.

El relato recoge que volvió a ser grabado durante el mes de octubre, aparentemente activo y desenvolviéndose en su entorno habitual.

Aunque estas observaciones resultan positivas, no permiten asegurar por sí solas que el animal carezca de problemas de salud.

Su historia también recuerda la importancia de respetar a los animales silvestres, observarlos a distancia y evitar interferir innecesariamente en su comportamiento.

Las cartas de Iván Cortés: Jimothy, el mapache más compacto de Seattle

En su carta, Jimothy se presenta como un mapache con menos cuello que un muñeco de nieve y una aerodinámica que él mismo compara con la de una albóndiga con tomate.

Con el humor característico de Iván Cortés, cuenta cómo fue crecer siendo diferente a sus hermanos, cómo aprendió a moverse por las calles de Seattle y cómo acabó convertido en una celebridad sin proponérselo.

También bromea con las camisetas, los muñecos y la atención que despierta su peculiar aspecto.

Pero, a pesar de su popularidad, Jimothy asegura que sigue haciendo exactamente lo mismo de siempre: pasear por Ballard, trepar y buscar comida.

Y termina su carta con una reflexión muy particular: no echa de menos tener más cuello porque, al fin y al cabo, tampoco utiliza bufanda.

Una historia sobre un animal extraordinario que Iván Cortés convierte en una divertida carta sobre las diferencias, la adaptación y la fama inesperada.

Presenta y dirige: Carlos Rodríguez.

Sección: Las cartas de Iván Cortés.

Realiza: Álvaro Félix.

Produce: Beatriz Ramos Jiménez.