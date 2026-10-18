El Andaluz, el buitre leonado de 28 años que bate récords de longevidad en libertad en Europa

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En el mundo animal, cumplir años puede convertirse en una auténtica hazaña. Especialmente cuando se trata de sobrevivir durante décadas en libertad, enfrentándose a las dificultades propias de la naturaleza.

Es el caso de el Andaluz, un buitre leonado de más de 28 años que se ha convertido en protagonista de una nueva entrega de Las cartas de Iván Cortés, la sección de humor de Como el Perro y el Gato, el programa que presenta y dirige el veterinario Carlos Rodríguez en Onda Cero.

Un buitre nacido en Huelva que ahora vive en Huesca

Aunque actualmente frecuenta el muladar de Tiacuto, situado en Nueno, Huesca, el Andaluz nació en Huelva.

Su historia documentada se remonta a 1998, cuando todavía era un ejemplar joven y recibió una anilla de identificación en una de sus patas.

Lo más curioso es que aquella anilla llevaba las siglas de ICONA, el antiguo Instituto para la Conservación de la Naturaleza, un organismo que ya había desaparecido cuando se colocó la identificación.

El paso de los años convirtió esa anilla en una pieza fundamental para conocer la extraordinaria longevidad del animal.

Una fotografía permitió descubrir su extraordinaria edad

El naturalista Kees Woutersen fotografió al buitre mientras se encontraba en el muladar de Tiacuto. Al ampliar la imagen, consiguió leer los números de la anilla que llevaba en la pata.

La identificación permitió recuperar los datos de su anillamiento y comprobar que el ejemplar llevaba más de 28 años viviendo en libertad.

Según los registros conocidos, el Andaluz es el buitre leonado más longevo documentado en libertad en Europa.

Un dato especialmente interesante porque conocer la edad exacta de las aves silvestres no siempre resulta sencillo. El anillamiento científico permite identificar individuos y obtener información sobre sus movimientos, supervivencia y longevidad.

Un veterano de los cielos que no quiere jubilarse

A pesar de su avanzada edad, el Andaluz continúa volando, alimentándose y relacionándose con otros buitres.

Su identificación ha despertado el interés de quienes estudian estas aves, que ahora pueden seguir con especial atención la evolución de un ejemplar tan longevo.

Pero, como cuenta con humor en su carta, el protagonista no entiende por qué todo el mundo parece tan interesado en saber cuánto tiempo más va a vivir o si debería plantearse la jubilación.

Para él, mientras pueda levantar el vuelo cada mañana, no hay motivo para abandonar su actividad habitual.

Las cartas de Iván Cortés: el buitre que sobrevivió incluso al ICONA

En su carta dirigida a Iván Cortés, el Andaluz recuerda con ironía sus años de juventud, cuando le colocaron una anilla que él compara con las pulseras de acceso a las discotecas.

También presume de haber sobrevivido a generaciones de buitres y de seguir disfrutando de su particular vida social en el muladar, entre disputas por los mejores trozos de comida y encuentros con ejemplares más jóvenes.

Una historia real que Iván Cortés transforma en un relato lleno de humor, referencias musicales y guiños a la actualidad, sin perder de vista la extraordinaria longevidad de este animal.

Porque el Andaluz no solo ha sobrevivido durante más de 28 años en libertad: también ha conseguido que una vieja anilla de identificación cuente su historia.

Presenta y dirige: Carlos Rodríguez.

Produce: Beatriz Ramos Jiménez.