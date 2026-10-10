Samba, la capibara que lleva más de seis meses fugada de un zoológico inglés

LEER MÁS Haru, el ciervo fugitivo que terminó entregándose voluntariamente a la Policía

Una fuga inesperada en el zoológico de Marwell

Todo comenzó el 16 de marzo, cuando dos capibaras llamadas Samba y Tango llegaron al zoológico de Marwell, en Hampshire (Inglaterra). Las instalaron provisionalmente en un recinto, pero menos de 24 horas después ambas encontraron una vía de escape y decidieron marcharse.

La aventura de Tango terminó rápidamente, ya que los responsables del zoológico consiguieron recuperarla. Sin embargo, Samba continuó su particular fuga y lleva más de seis meses desaparecida.

Días después de su desaparición fue localizada tomando el sol junto al río Itchen. Cuando intentaron acercarse, la aparición de un perro la asustó y Samba se lanzó al agua para escapar nadando.

Drones, perros rastreadores y más de 150 posibles avistamientos

Encontrar a Samba se ha convertido en una operación mucho más complicada de lo que cabría esperar tratándose de una capibara, el roedor más grande del mundo.

Los equipos de búsqueda han utilizado drones equipados con cámaras térmicas, perros rastreadores y cámaras trampa. También han examinado huellas y marcas de mordiscos en la vegetación para intentar determinar por dónde se mueve.

Durante estos meses se han investigado más de 150 supuestos avistamientos, aunque algunos han resultado ser confusiones con otros animales, como el ciervo muntíaco, una especie de pequeño cérvido que también habita en la zona.

En su carta, Iván Cortés convierte a Samba en una auténtica fugitiva profesional que se burla de los sofisticados medios desplegados para localizarla.

¿Conseguirá el zoológico convencer a Samba para que regrese?

Los responsables de Marwell han intentado atraerla utilizando alimentos como melón y plátano e incluso la cama de su hermana Tango, con la esperanza de que su olor familiar facilite el regreso.

Pero Samba, al menos en la versión que imagina Iván Cortés, no parece tener demasiada prisa. Dispone de agua, vegetación y alimento, y disfruta de una libertad que no estaba incluida en sus planes iniciales.

Eso sí, la llegada del frío podría cambiar las cosas. ¿Terminará regresando por voluntad propia o seguirá protagonizando una de las fugas animales más sorprendentes de los últimos meses?

Escucha en Como el Perro y el Gato la divertida carta de Samba, la capibara que ha puesto a prueba la paciencia y los recursos de todo un zoológico inglés.