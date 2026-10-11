Pearl, la foca con la columna deformada que encontró una segunda oportunidad

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La inteligencia artificial está llegando a prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida y el mundo de los animales de compañía no es una excepción. Una de las propuestas más llamativas procede de China, donde se ha presentado un dispositivo que promete interpretar los ladridos de los perros y convertirlos en mensajes que sus responsables puedan comprender.

Pero ¿realmente podemos saber qué está diciendo un perro gracias a un algoritmo?

En Como el Perro y el Gato, el veterinario Carlos Rodríguez aborda esta cuestión con Ío Almagro, especialista en educación y comportamiento canino de Eventos GUAU, para analizar qué posibilidades ofrece la inteligencia artificial y cuáles son sus limitaciones.

Un dispositivo que promete traducir los ladridos

La propuesta tecnológica parte de una idea tan atractiva como compleja: analizar las vocalizaciones de un perro mediante inteligencia artificial y ofrecer a su responsable una interpretación de lo que el animal podría estar comunicando.

En teoría, un sistema de este tipo podría identificar determinados patrones acústicos y relacionarlos con situaciones o estados emocionales.

Sin embargo, reconocer patrones en los sonidos no equivale necesariamente a traducir un lenguaje. Para que una interpretación resulte fiable, es necesario conocer el contexto en el que se produce cada vocalización y comprobar científicamente que las conclusiones del sistema son correctas.

¿Significa siempre lo mismo un ladrido?

Los perros utilizan diferentes vocalizaciones para comunicarse, pero su significado no depende únicamente del sonido.

Un ladrido puede aparecer durante el juego, ante la presencia de un desconocido, en una situación de frustración, cuando el animal busca atención o como respuesta a un estímulo que le provoca miedo.

La intensidad, la frecuencia y el ritmo de los ladridos pueden aportar información, pero un mismo tipo de vocalización no tiene por qué expresar exactamente lo mismo en todos los perros ni en todas las circunstancias.

Por eso, interpretar correctamente lo que está ocurriendo exige prestar atención al conjunto de señales que ofrece el animal.

Los perros hablan también con el cuerpo

Ío Almagro recuerda la importancia de comprender la comunicación canina desde una perspectiva global.

La posición de las orejas, los movimientos de la cola, la postura corporal, la expresión facial, la dirección de la mirada o la distancia que mantiene respecto a otros individuos pueden aportar información esencial sobre su estado emocional.

Además, el contexto resulta determinante: no podemos interpretar de la misma manera un ladrido durante un juego que otro producido cuando el perro se encuentra acorralado o intenta alejarse de una situación incómoda.

Escuchar al perro es importante, pero observarlo y comprender las circunstancias en las que se comunica resulta igualmente necesario.

¿Podremos algún día entender a nuestros animales gracias a la IA?

La inteligencia artificial ofrece herramientas prometedoras para investigar la comunicación animal. El análisis de grandes cantidades de grabaciones puede ayudar a identificar patrones difíciles de detectar para las personas y a estudiar cómo varían las vocalizaciones según el contexto.

Sin embargo, todavía existe una diferencia importante entre detectar posibles estados emocionales o clasificar sonidos y traducir fielmente lo que un animal quiere comunicar.

Por ahora, las afirmaciones comerciales sobre dispositivos que traducen ladridos deben interpretarse con cautela y valorarse en función de las pruebas científicas que respalden su funcionamiento.

Mientras la tecnología avanza, la mejor herramienta para comprender a nuestros perros sigue siendo aprender a observar su comportamiento, respetar sus señales y conocer sus necesidades individuales.

Más información sobre educación y comportamiento canino en Eventos GUAU.