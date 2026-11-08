Bruce McBirria, el escarabajo australiano que se enamoró de una botella de cerveza

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Hay historias de amor imposibles, pero pocas tan sorprendentes como la de los machos de Julodimorpha bakewelli, una especie de escarabajo australiano que puede confundir determinadas botellas de cerveza con hembras.

Este curioso fenómeno inspira una nueva entrega de Las cartas de Iván Cortés, la sección de Como el Perro y el Gato, dirigido y presentado por Carlos Rodríguez en Onda Cero.

Bruce McBirria, un escarabajo desesperado por amor

El protagonista de esta semana se presenta como Bruce McBirria, un escarabajo australiano que escribe a Iván Cortés porque necesita ayuda urgentemente.

Según cuenta, hace tres semanas encontró en pleno desierto a la pareja perfecta: morena, brillante y con unas curvas espectaculares.

Desde entonces no se ha separado de ella, aunque reconoce que todavía no le ha dirigido la palabra.

El pequeño detalle que Bruce parece pasar por alto es que su amada no es una hembra de su especie, sino una botella de cerveza.

¿Por qué estos escarabajos se sienten atraídos por las botellas?

Los machos de Julodimorpha bakewelli pueden confundir las características visuales de determinadas botellas con las de las hembras.

La forma, el color y otros estímulos visuales pueden desencadenar intentos de apareamiento con estos objetos artificiales.

El problema es que algunos escarabajos permanecen durante largos periodos intentando reproducirse con las botellas, desatendiendo necesidades básicas como alimentarse o protegerse del calor.

Esto puede provocar deshidratación e incluso facilitar que sean atacados por depredadores, como las hormigas.

Una investigación científica premiada con un Ig Nobel

En 1983, los investigadores Darryl Gwynne y David Rentz publicaron un trabajo científico sobre este comportamiento.

En 2011, la investigación fue reconocida con un premio Ig Nobel, unos galardones que distinguen estudios que primero hacen reír y después invitan a pensar.

El caso se convirtió en un ejemplo de cómo los objetos fabricados por los seres humanos pueden interferir en los mecanismos naturales de reconocimiento y reproducción de algunas especies.

Con el tiempo, aquel modelo de botella dejó de fabricarse, pero Bruce asegura haber encontrado una de las últimas supervivientes.

Romeo y Litrona, una historia de amor imposible

La felicidad de Bruce McBirria se ve amenazada cuando aparece un operario con chaleco amarillo dispuesto a recoger su botella para llevarla al contenedor verde.

El escarabajo se niega a separarse de ella y suplica a Iván Cortés que intervenga antes de que su amada termine convertida en vidrio reciclado.

Ni siquiera sus compañeros de Escarabajos Anónimos consiguen convencerlo de que debe superar esta relación.

Para Bruce, su romance merece figurar junto a los grandes amores imposibles de la literatura: Romeo y Julieta, Tristán e Isolda y, por supuesto, Romeo y Litrona.

Una nueva carta de Iván Cortés que combina humor y divulgación para descubrir uno de los comportamientos reproductivos más curiosos del reino animal.

Escucha la historia completa de Bruce McBirria en Como el Perro y el Gato, con Carlos Rodríguez e Iván Cortés, en Onda Cero.