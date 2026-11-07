Mirta, la oveja argentina que se subió a un autobús en Alemania y acabó en un túnel de lavado

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Hay animales que se escapan de sus recintos para buscar comida, explorar los alrededores o simplemente satisfacer su curiosidad. Pero la protagonista de esta historia decidió llevar su aventura un poco más lejos: subirse a un autobús y recorrer una ciudad alemana.

Ocurrió en Langenhagen, cerca de Hannover, y es la historia que inspira una nueva entrega de Las cartas de Iván Cortés, la sección de Como el Perro y el Gato, dirigido y presentado por Carlos Rodríguez en Onda Cero.

Una oveja que decidió conocer mundo

En la carta, la protagonista se presenta como Mirta, una oveja argentina que estaba cansada de pasar los días pastando y mirando las nubes.

Un día decidió abandonar el campo y subirse a un autobús para vivir nuevas experiencias.

Una vez dentro, se acomodó en la parte trasera y comenzó a observar el paisaje. Todo parecía ir bien hasta que el conductor apareció para pedirle el billete.

Mirta, que no llevaba dinero ni tenía bolsillos donde guardarlo, no entendía por qué aquello suponía un problema.

De pasajera clandestina a protagonista de una intervención policial

La presencia de una oveja en el autobús provocó una situación tan inesperada que fue necesaria la intervención de las autoridades.

En la particular versión de Iván Cortés, Mirta relata su encuentro con la policía utilizando expresiones argentinas y comparando la situación con una detención digna de una película.

Lo que había comenzado como una excursión improvisada terminó convirtiéndose en una aventura que la oveja difícilmente olvidaría.

Una inesperada visita al túnel de lavado

El momento más surrealista de la carta llega cuando Mirta acaba en un túnel de lavado.

La protagonista cuenta que al principio pensó que se trataba de una peluquería, pero terminó completamente empapada y con la lana tan esponjosa que, según bromea, parecía un edredón recién centrifugado.

La escena da pie a una sucesión de comparaciones y situaciones disparatadas que Iván Cortés convierte en el centro humorístico de su relato.

Mirta decide que viajar no es lo suyo

Después de semejante experiencia, Mirta asegura que no piensa volver a abandonar su tranquilo hogar.

Sus compañeras podrán proponerle excursiones, compras o visitas a Berlín, pero ella prefiere quedarse pastando en el campo.

Y es que, después de descubrir que los humanos necesitan billetes para viajar, documentos para identificarse y hasta pueden acabar en un túnel de lavado, Mirta considera que ya ha tenido suficientes aventuras.

Escucha la divertida carta de Mirta, la oveja argentina, en Como el Perro y el Gato, con Carlos Rodríguez e Iván Cortés, en Onda Cero.