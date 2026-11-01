Vinny el Osete: el oso que entró a robar comida en un coche y acabó atrapado dentro

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En la ciudad de Juneau, en Alaska, un oso negro protagonizó una aventura que acabó requiriendo la intervención de la policía.

El animal encontró un Subaru abierto y decidió introducirse en su interior. Su objetivo parecía sencillo: explorar el vehículo en busca de algo que llevarse a la boca.

Sin embargo, la situación se complicó cuando la puerta del coche se cerró y el oso quedó atrapado dentro.

Esta peculiar historia protagoniza una nueva entrega de Las cartas de Iván Cortés, la sección de Como el Perro y el Gato en la que los animales toman la palabra para contar sus experiencias con mucho humor.

Un oso atrapado en un Subaru

El protagonista de esta historia, al que Iván Cortés bautiza como Vinny el Osete, había encontrado un vehículo que parecía ofrecer interesantes posibilidades gastronómicas.

En la carta, Vinny explica que es aficionado a registrar coches en busca de restos de comida: desde unas patatas fritas hasta un sándwich de crema de cacahuete.

Pero aquella noche, después de revisar los asientos y la guantera, escuchó cómo la puerta se cerraba a sus espaldas.

El oso intentó desplazarse entre los asientos para encontrar una salida, pero sus dimensiones no se lo pusieron fácil.

Claxon, intermitentes y limpiaparabrisas: el caos dentro del coche

Durante sus intentos de escapar, el oso accionó accidentalmente distintos mecanismos del vehículo.

Primero sonó el claxon. Después se encendieron los intermitentes y comenzaron a funcionar los limpiaparabrisas.

La escena llamó la atención de los vecinos, mientras el animal continuaba intentando salir.

En medio de la confusión, acabó dañando el salpicadero, el cuadro de mandos y distintos elementos del interior del coche.

La situación se había convertido en un problema tanto para el animal como para el propietario del vehículo.

La policía tuvo que intervenir para liberar al oso

Los vecinos alertaron de lo ocurrido y finalmente fue necesaria la intervención policial.

Los agentes consiguieron abrir la puerta desde el exterior utilizando una cuerda, lo que permitió que el oso abandonara el vehículo y saliera corriendo.

El interior del coche quedó seriamente deteriorado. Y, como detalle especialmente desagradable, el animal también dejó excrementos sobre uno de los asientos.

Vinny el Osete, el bandolero de Alaska

Iván Cortés convierte esta insólita aventura en una carta escrita en primera persona por su protagonista.

Vinny se presenta como un oso negro admirador de El Vaquilla y El Torete, dos figuras del cine quinqui español, aunque aclara que su especialidad no es robar coches, sino registrar sus interiores buscando comida.

Su particular relato combina referencias cinematográficas, humor y una sucesión de accidentes que transforman una sencilla incursión nocturna en un auténtico desastre.

La historia también recuerda que los osos son animales oportunistas, capaces de acercarse a vehículos y viviendas cuando encuentran comida o detectan olores que les resultan atractivos.

En zonas donde viven osos, mantener los vehículos cerrados y evitar dejar alimentos en su interior es una medida importante para reducir estos encuentros.

Escucha la carta completa de Vinny el Osete en Como el Perro y el Gato, con Carlos Rodríguez e Iván Cortés, en Onda Cero.