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Hay cartas que llegan para denunciar una injusticia, otras para pedir consejo y algunas, sencillamente, para evitar caer en el olvido. Esta semana, en Las cartas de Iván Cortés, la sección de humor de Como el Perro y el Gato, recibimos una misiva especialmente preocupante.

Su autor se llama Piturrí, una alondra ricotí que vive en la Timoneda de Alfés, en Lleida, y que ha decidido escribir antes de que sea demasiado tarde.

Su preocupación es comprensible: según el último censo que protagoniza la historia, es el único macho de su especie que queda en Cataluña.

Un pequeño pájaro con un problema enorme

Piturrí mide aproximadamente 18 centímetros y pesa unos 40 gramos. Su nombre, alondra ricotí, procede de la peculiar sonoridad de su canto, que recuerda a un repetitivo «ricotí, ricotí».

Y aunque tiene alas, no es precisamente un amante de las exhibiciones aéreas. Prefiere caminar entre los matorrales y mantenerse escondido, hasta el punto de que los ornitólogos muchas veces tienen que localizarlo por su canto.

En su carta, Piturrí bromea con su discreción y con la suerte que ha tenido de no cantar como una bisagra oxidada. De lo contrario, asegura, podrían haberlo bautizado como «Ñiqui-ñiqui» o incluso «Tres en Uno».

El último macho de alondra ricotí de Cataluña

Pero detrás de las bromas se esconde una situación preocupante. Piturrí asegura ser el único macho de alondra ricotí que permanece en Cataluña, una circunstancia que pone de manifiesto la delicada situación de esta población.

La especie ya ha atravesado momentos muy difíciles en la zona. Según relata en su carta, en 2001 se contabilizaban 17 territorios, en 2006 desapareció de la zona y en 2016 volvió a detectarse su presencia.

Una sucesión de desapariciones y reapariciones que Piturrí compara con una banda de heavy metal de los años ochenta que anuncia una gira de despedida cada diez años.

Lo que para el protagonista resulta motivo de humor es, en realidad, una advertencia sobre la fragilidad de las poblaciones de fauna silvestre.

La desaparición de su hábitat amenaza su futuro

La principal preocupación de Piturrí es la pérdida de los terrenos secos y espacios de matorral donde vive la alondra ricotí.

Estos ambientes abiertos, aparentemente poco llamativos, son fundamentales para la supervivencia de numerosas especies de aves esteparias.

En la carta se menciona que la Generalitat prepara un plan de recuperación y que las organizaciones conservacionistas reclaman ampliar el hábitat disponible mediante la adquisición de terrenos.

La propuesta de comprar 77 hectáreas da pie a otra de las bromas del protagonista, que asegura que, siendo el único macho, tampoco necesita tanto espacio: le bastaría con un matorral y una hembra de su especie.

Sin embargo, el problema es mucho más complejo. La conservación de una especie depende de mantener poblaciones viables y hábitats adecuados, no únicamente de proteger a un ejemplar aislado.

Una carta para que nadie olvide a la alondra ricotí

Piturrí termina su carta con un deseo: que su historia sirva para que alguien recuerde que la alondra ricotí existe y que todavía estamos a tiempo de protegerla.

Y, fiel al humor característico de Las cartas de Iván Cortés, se despide imaginando que, dentro de unos años, alguien podría confundir el nombre de su especie con una receta de pasta italiana.

Una nueva entrega que combina humor y divulgación para recordar que la desaparición de una especie no siempre comienza con una gran catástrofe: a veces sucede poco a poco, mientras dejamos de prestar atención a los lugares donde vive.

Porque, aunque Piturrí sea un personaje ficticio, la necesidad de proteger a la alondra ricotí y su hábitat es muy real.