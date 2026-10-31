Gatos negros en Halloween: protagonistas de la fiesta, pero olvidados en las adopciones

Cada 31 de octubre, los gatos negros se convierten en protagonistas de Halloween. Sus siluetas aparecen junto a calabazas, brujas y casas encantadas, formando parte de una iconografía que se repite año tras año.

Pero existe una contradicción que merece nuestra atención: mientras los gatos negros son uno de los símbolos más reconocibles de Halloween, en la vida real todavía arrastran prejuicios que pueden dificultar su adopción.

En Como el Perro y el Gato, el veterinario Carlos Rodríguez aborda esta cuestión con Ana Anglada, veterinaria especializada en medicina felina, para rendir homenaje a estos animales y recordar que el color de su pelaje no determina su personalidad ni su capacidad para convivir con las personas.

¿Por qué los gatos negros están relacionados con Halloween?

La asociación entre los gatos negros, las brujas y la mala suerte tiene profundas raíces en distintas tradiciones y supersticiones populares.

Durante siglos, especialmente en determinadas culturas europeas, estos animales fueron vinculados con la brujería y lo sobrenatural. Su actividad nocturna, su capacidad para moverse silenciosamente y el color oscuro de su pelaje contribuyeron a alimentar leyendas que han llegado hasta nuestros días.

Sin embargo, no todas las culturas consideran que los gatos negros sean un símbolo de mala suerte. En algunas tradiciones se les atribuyen significados positivos relacionados con la protección, la prosperidad o la buena fortuna.

Lo que hoy vemos como una imagen decorativa de Halloween procede, en buena medida, de creencias históricas que nada tienen que ver con la verdadera naturaleza de estos animales.

¿Es verdad que los gatos negros tienen más dificultades para ser adoptados?

En el ámbito de la protección animal existe una preocupación recurrente por las dificultades que pueden encontrar determinados gatos para conseguir una familia, entre ellos los de pelaje negro.

No obstante, no puede afirmarse que todos los gatos negros sean adoptados con menor frecuencia en cualquier circunstancia. Los resultados pueden variar según la protectora, el número de animales disponibles, su edad, su estado de salud y otros factores.

En algunos casos, la gran presencia de gatos negros entre los animales disponibles también puede influir en la percepción de que permanecen más tiempo esperando una adopción.

Lo importante es evitar que los prejuicios o las preferencias puramente estéticas condicionen una decisión que debería basarse en las necesidades y características individuales del animal.

El color del pelaje no determina el carácter de un gato

Uno de los mensajes fundamentales de esta reflexión es que un gato negro no es más agresivo, misterioso, independiente o problemático por el hecho de tener el pelo negro.

El comportamiento felino depende de múltiples factores, como la genética, las experiencias durante el desarrollo, la socialización, el entorno, el estado de salud y las características individuales de cada animal.

Por eso, a la hora de adoptar, resulta mucho más útil conocer cómo se comporta ese gato, qué necesidades tiene y qué tipo de hogar puede ofrecerle una convivencia adecuada.

Dos gatos con un pelaje idéntico pueden tener personalidades completamente diferentes.

Halloween, una oportunidad para dar visibilidad a los gatos negros

La popularidad de estos animales durante Halloween también puede convertirse en una oportunidad para desmontar estereotipos.

Las protectoras y asociaciones pueden aprovechar estas fechas para presentar a los gatos negros que buscan hogar, compartir sus historias y recordar que detrás de cada fotografía hay un individuo con necesidades, preferencias y una personalidad propia.

Sin embargo, la adopción nunca debería plantearse como una decisión impulsiva vinculada a una celebración. Incorporar un gato a la familia implica un compromiso de cuidados, atención veterinaria y bienestar durante toda su vida.

El objetivo no es convertirlos en una moda de temporada, sino conseguir que sean valorados durante los doce meses del año.

Un homenaje a los gatos negros, más allá de las supersticiones

Halloween puede ser una buena ocasión para recordar que los gatos negros son exactamente eso: gatos. Animales con sus propias necesidades, capacidades y formas de relacionarse con el entorno.

Ni traen mala suerte ni poseen características sobrenaturales. Su color es simplemente una particularidad de su pelaje.

En esta sección de Como el Perro y el Gato, Ana Anglada propone mirar más allá de las supersticiones y dar visibilidad a unos animales que merecen las mismas oportunidades de encontrar un hogar que cualquier otro gato.

Porque los gatos negros no deberían ser protagonistas únicamente en Halloween, sino también en las historias de adopción que se escriben durante todo el año.

Más información sobre salud y bienestar felino en Disfruta con tu Gato.

Presenta y dirige: Carlos Rodríguez.

Colabora: Ana Anglada.

Realiza: Álvaro Félix.

Produce: Beatriz Ramos Jiménez.