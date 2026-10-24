¿Por qué dos gatos que siempre se han llevado bien empiezan a pelearse?

Dos gatos que llevan años compartiendo hogar, descansando cerca el uno del otro y conviviendo aparentemente sin problemas comienzan a bufarse, perseguirse o incluso pelearse. Para sus responsables, la situación puede resultar desconcertante: si siempre se han llevado bien, ¿por qué ahora parecen no soportarse?

Habitualmente, cuando se habla de conflictos entre gatos, la atención se centra en las nuevas incorporaciones al hogar. Sin embargo, las relaciones entre gatos que ya se conocen también pueden cambiar con el tiempo.

En Como el Perro y el Gato, el veterinario Carlos Rodríguez aborda esta cuestión con Ana Anglada, veterinaria especializada en medicina felina, para comprender mejor los conflictos que pueden aparecer entre animales que llevan años conviviendo.

Llevarse bien durante años no garantiza que la relación sea siempre igual

La convivencia entre gatos no es una relación estática. Puede evolucionar como consecuencia de cambios en el entorno, experiencias desagradables, alteraciones de salud o modificaciones en las necesidades de cada individuo.

Incluso dos gatos que son hermanos y han crecido juntos pueden desarrollar conflictos durante su vida adulta.

El parentesco y los años de convivencia no garantizan una relación permanentemente armoniosa. Por eso es importante observar cómo interactúan realmente los animales y no dar por hecho que, porque antes se llevaban bien, cualquier enfrentamiento actual es pasajero.

¿Por qué pueden empezar a pelearse dos gatos que antes convivían bien?

Los motivos pueden ser diversos y, en ocasiones, intervienen varios factores al mismo tiempo.

Los cambios en la distribución del espacio, la competencia por recursos, la presencia de gatos desconocidos en el exterior o determinadas experiencias estresantes pueden alterar la convivencia.

También es importante considerar posibles problemas médicos. El dolor, las enfermedades y las modificaciones en el comportamiento asociadas a la edad pueden influir en la tolerancia de un gato hacia otro.

En algunos casos puede aparecer agresividad redirigida: un gato se altera por un estímulo, como la presencia de otro felino al otro lado de una ventana, y termina reaccionando contra su compañero de casa.

Por eso, antes de interpretar el problema únicamente como una cuestión de carácter o territorialidad, conviene investigar qué ha cambiado.

Las señales de tensión que pueden pasar desapercibidas

No todos los conflictos entre gatos se manifiestan mediante peleas evidentes.

En ocasiones, la tensión comienza con comportamientos mucho más discretos: miradas fijas, bloqueos en los pasillos, persecuciones, evitación de determinadas zonas de la vivienda o dificultades para acceder con tranquilidad a los comederos, bebederos y areneros.

Un gato puede comenzar a esconderse más, cambiar sus lugares habituales de descanso o modificar sus rutinas para evitar encontrarse con el otro.

Reconocer estas señales tempranas puede ayudar a intervenir antes de que la convivencia se deteriore.

¿Es un conflicto normal de convivencia o un problema que necesita atención?

No todas las interacciones tensas significan que exista un problema grave. Sin embargo, tampoco conviene normalizar los enfrentamientos frecuentes simplemente porque los animales viven juntos.

Las persecuciones persistentes, las amenazas repetidas, las lesiones, el miedo o la imposibilidad de que uno de los gatos utilice con tranquilidad los recursos del hogar son señales de que la situación necesita atención.

También debemos preocuparnos si alguno deja de comer con normalidad, se esconde constantemente o muestra cambios importantes en su comportamiento.

La cuestión no es únicamente si llegan a pelearse, sino cómo está afectando la relación a la calidad de vida de ambos gatos.

Cómo prevenir los conflictos entre gatos que viven juntos

Una convivencia más tranquila comienza por disponer de un entorno que permita a cada gato cubrir sus necesidades sin depender constantemente de la tolerancia del otro.

Resulta útil contar con recursos suficientes y distribuidos en diferentes lugares de la vivienda: comederos, bebederos, areneros, zonas de descanso, escondites y espacios elevados.

También es importante respetar la necesidad de distancia de cada individuo y evitar forzar encuentros o situaciones de contacto.

Si ya se han producido peleas importantes, no conviene intentar que los gatos resuelvan el problema por sí solos mediante nuevos enfrentamientos.

¿Cuándo acudir a un especialista en comportamiento felino?

Cuando las peleas se repiten, aumentan de intensidad o provocan miedo y cambios de comportamiento, es recomendable buscar ayuda profesional.

Una valoración veterinaria permite investigar posibles causas médicas y determinar si es necesario trabajar también con un profesional cualificado en etología clínica o medicina del comportamiento.

En determinados casos puede ser necesario separar temporalmente a los gatos de forma segura y desarrollar un plan individualizado para recuperar una convivencia tolerable.

El objetivo no tiene por qué ser que los gatos duerman abrazados o se conviertan en inseparables, sino que puedan vivir sin miedo, tensión ni enfrentamientos.

En esta sección de Como el Perro y el Gato, Ana Anglada nos invita a prestar atención a las relaciones entre los gatos que comparten hogar, incluso cuando llevan toda la vida juntos.

Más información sobre salud y bienestar felino en Disfruta con tu Gato.

Presenta y dirige: Carlos Rodríguez.

Produce: Beatriz Ramos Jiménez.