Acupuntura en gatos: ¿funciona realmente y para qué puede utilizarse?

¿Se puede hacer acupuntura a un gato?

La acupuntura también puede emplearse en medicina veterinaria y los gatos pueden beneficiarse de esta técnica en determinadas situaciones. Pero una de las primeras dudas de muchos tutores es precisamente cómo puede realizarse una sesión de acupuntura en un animal que no siempre tolera bien las manipulaciones.

La veterinaria especialista en medicina felina Ana Anglada, de Disfruta con tu gato, aborda en Como el Perro y el Gato las principales dudas que surgen cuando se plantea esta opción en un paciente felino.

Acupuntura para la artrosis y el dolor crónico

La consulta parte del caso de Lola, una gata de 13 años con artrosis. Últimamente le cuesta más subir al sofá y en ocasiones duda antes de saltar. En su clínica veterinaria han planteado la posibilidad de incorporar la acupuntura como complemento al tratamiento que ya recibe.

Su caso sirve para hablar de una de las aplicaciones por las que los tutores pueden interesarse por esta técnica: el abordaje complementario del dolor crónico y de determinados problemas musculoesqueléticos.

¿La acupuntura sustituye a los medicamentos?

Una cuestión importante es entender el papel que puede desempeñar la acupuntura dentro del tratamiento de un gato. Plantearla no significa necesariamente sustituir la medicación prescrita por el veterinario, sino valorar su posible utilización como herramienta complementaria dentro de un abordaje adaptado a cada paciente.

También es importante valorar individualmente al gato, su enfermedad, los tratamientos que recibe y su tolerancia a las sesiones antes de decidir si esta técnica puede resultar adecuada.

¿Cómo sabemos si la acupuntura está funcionando?

En los gatos existe además una dificultad añadida: no pueden decirnos directamente si sienten menos dolor. Por eso resulta especialmente importante observar cambios en su comportamiento y en actividades cotidianas.

La facilidad para levantarse, caminar o saltar, el aseo, la postura, la interacción con la familia o la recuperación de determinadas rutinas pueden aportar información sobre la evolución de un gato con dolor crónico.

¿A los gatos les molestan las agujas?

Otra de las grandes preocupaciones es el estrés. No todos los gatos reaccionan de la misma manera ante la manipulación veterinaria y cualquier intervención debe valorar también el bienestar emocional del paciente.

¿Cuánto dura una sesión? ¿Cuántas son necesarias? ¿Puede apreciarse una mejoría desde las primeras sesiones? ¿Y qué ocurre con aquellos gatos que se estresan mucho en la clínica? Ana Anglada responde a estas preguntas y explica qué debemos tener en cuenta antes de plantear la acupuntura en un gato.