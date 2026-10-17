¿Por qué mi gato ha dejado de comer como antes si el veterinario no encuentra nada en su boca?

Cuando un gato cambia repentinamente su manera de comer, es importante prestar atención, especialmente si antes tenía un apetito excelente y ahora parece mostrar dificultades o menos interés por la comida.

Es el caso que una oyente llamada Ana ha compartido con Como el Perro y el Gato. Durante el verano ya había consultado al programa porque su gato había comenzado a comer de una forma diferente, humedeciendo considerablemente el pienso y mostrando menos entusiasmo por la comida.

Tres visitas al veterinario sin encontrar una causa evidente

Tras comentar su situación en el programa, Ana acudió al veterinario para comprobar si el origen del problema podía encontrarse en la boca.

El gato fue examinado en tres ocasiones. Según explica su responsable, el veterinario no observó alteraciones evidentes en los dientes ni inflamación de las encías. Únicamente encontró una pequeña cantidad de sarro que, aparentemente, no justificaba las dificultades que presentaba el animal.

También se valoró la posibilidad de que existiera algún problema en la mandíbula, pero las exploraciones realizadas no identificaron ninguna anomalía evidente.

Sin embargo, las visitas tuvieron una consecuencia añadida: el gato desarrolló un miedo muy intenso a acudir al veterinario. Su comportamiento durante las exploraciones llegó a ser tan difícil de manejar que fue necesario recurrir a la sedación para poder examinarlo.

El gato ha recuperado parte del apetito, pero sigue sin comer como antes

Con la llegada de septiembre, Ana comenzó a observar una pequeña mejoría. Después de probar diferentes piensos, su gato volvió a acudir al comedero cuando escuchaba el mecanismo que dispensa la comida.

Sin embargo, su forma de alimentarse continúa siendo muy distinta a la habitual.

Antes era un gato con un apetito extraordinario, hasta el punto de intentar comerse también la comida de la otra gata con la que convive. Ahora, aunque come, lo hace con menos interés y sigue mostrando una forma de comer que preocupa a su responsable.

Ana ha enviado un vídeo para mostrar cómo come actualmente y cómo queda humedecido el pienso. Además, tiene prevista una revisión veterinaria general y quiere saber si existen otros aspectos que debería comentar o investigar durante esa visita.

¿Qué puede provocar cambios en la forma de comer de un gato?

La veterinaria especializada en medicina felina Ana Anglada aborda esta consulta en el programa, en el que se plantea la importancia de prestar atención a los cambios persistentes en los hábitos alimentarios.

La ausencia de lesiones evidentes durante una exploración inicial no siempre permite descartar todas las causas de molestias al comer. Algunas alteraciones dentales pueden requerir pruebas complementarias para identificarse, mientras que otros problemas pueden estar relacionados con dolor, enfermedades generales o cambios en el apetito.

Por ello, cuando un gato continúa comiendo de manera diferente durante semanas o meses, resulta importante valorar su evolución, controlar su peso y comentar con el veterinario si es necesario ampliar el estudio.

El estrés de las visitas veterinarias también debe tenerse en cuenta

Otro de los aspectos relevantes de este caso es el miedo que el animal ha desarrollado hacia la clínica veterinaria.

Para algunos gatos, el transporte, los olores desconocidos, la manipulación y la presencia de otros animales pueden convertir la visita en una experiencia especialmente estresante.

La planificación de consultas adaptadas al comportamiento felino, la habituación progresiva al transportín y, cuando el veterinario lo considere necesario, el uso de medidas farmacológicas para reducir el miedo pueden ayudar a mejorar estas experiencias.

El objetivo es que el gato pueda recibir la atención veterinaria que necesita sin añadir un nivel de estrés innecesario.

En Como el Perro y el Gato, Carlos Rodríguez y Ana Anglada analizan la preocupación de esta oyente y la importancia de seguir investigando cuando un gato deja de comer con la normalidad que lo caracterizaba.

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