Dormir con tu perro: ¿y si eres tú quien le está despertando por las noches?

Compartir la cama con nuestro perro es una costumbre habitual en muchos hogares. Para algunas personas, dormir junto a su compañero de cuatro patas es una experiencia agradable que refuerza el vínculo afectivo. Para otras, supone convivir con ronquidos, movimientos inesperados y un animal que, en ocasiones, termina ocupando buena parte del colchón.

Sin embargo, pocas veces nos hacemos la pregunta contraria: ¿y si somos nosotros quienes estamos interrumpiendo el descanso de nuestros perros?

En Como el Perro y el Gato, dirigido y presentado por Carlos Rodríguez en Onda Cero, la especialista en comportamiento canino Ío Almagro propone abordar esta cuestión desde una perspectiva diferente: la calidad del sueño de los animales que comparten nuestra cama.

Nosotros también podemos despertar a nuestros perros

Durante la noche cambiamos de postura, nos movemos, hablamos, encendemos luces o nos levantamos para ir al baño. Son acciones cotidianas que pueden provocar interrupciones en el descanso de un perro que duerme a nuestro lado.

Además, no todos los perros reaccionan de la misma manera. Algunos vuelven a dormirse rápidamente, mientras que otros pueden permanecer pendientes de los movimientos de sus responsables.

Por eso, aunque un perro elija acostarse junto a nosotros, no debemos dar por hecho que siempre es el lugar donde mejor descansa.

¿Cómo saber si nuestro perro duerme cómodamente?

Observar el comportamiento del animal puede ayudarnos a valorar si el lugar elegido para dormir es adecuado.

Conviene prestar atención a si cambia constantemente de sitio, se levanta cada vez que nos movemos, parece incapaz de relajarse o busca otros lugares de la casa durante la noche.

Estas conductas, por sí solas, no demuestran que exista un problema de sueño, pero pueden invitarnos a revisar las condiciones de descanso que le ofrecemos.

También hay que tener en cuenta factores como la temperatura, el espacio disponible, la edad del animal y sus posibles molestias físicas.

La importancia de ofrecerle su propio espacio

Que un perro tenga permitido dormir en nuestra cama no significa que deba hacerlo obligatoriamente.

Disponer de una cama propia, cómoda y situada en un lugar tranquilo le permite elegir dónde descansar según sus necesidades en cada momento.

Lo importante no es imponer una única forma de dormir, sino procurar que el animal tenga alternativas y pueda descansar sin interrupciones innecesarias.

El descanso también forma parte del bienestar animal

El sueño cumple funciones esenciales en la recuperación física, la regulación emocional y el bienestar general de los perros.

Por eso, respetar sus periodos de descanso es tan importante como proporcionarles una alimentación adecuada, ejercicio, atención veterinaria y oportunidades para desarrollar sus comportamientos naturales.

Con Ío Almagro reflexionamos sobre una cuestión que a menudo pasa desapercibida: cuando compartimos la cama con nuestros perros, el descanso debe ser satisfactorio para ambos.