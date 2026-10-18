¿Es bueno disfrazar a los perros en Halloween? Lo que debemos tener en cuenta para su bienestar

Halloween está a la vuelta de la esquina y, con él, regresan las calabazas, los disfraces y las celebraciones temáticas. Una tradición a la que cada vez se suman más personas acompañadas de sus perros, que aparecen vestidos de esqueletos, vampiros, brujas o personajes de películas.

Pero mientras sus responsables disfrutan preparando el disfraz perfecto, surge una pregunta importante: ¿nuestros perros se divierten tanto como nosotros cuando los disfrazamos?

En Como el Perro y el Gato, el veterinario Carlos Rodríguez aborda esta cuestión con Ío Almagro, especialista en educación y comportamiento canino de Eventos GUAU, poniendo el foco en las necesidades y el bienestar de los animales.

¿A todos los perros les gusta llevar ropa o disfraces?

No todos los perros reaccionan de la misma manera cuando les colocamos una prenda de ropa o un accesorio. Algunos están acostumbrados a llevar abrigos o arneses y pueden tolerar determinados elementos sin mostrar incomodidad. Otros, en cambio, pueden sentirse molestos incluso con prendas aparentemente sencillas.

Por eso, no debemos dar por hecho que un perro está cómodo con un disfraz simplemente porque permanece quieto o permite que se lo pongamos.

La tolerancia depende de cada individuo, de sus experiencias anteriores y de las características de la prenda.

Cómo saber si un perro está incómodo con un disfraz

Los perros pueden expresar su incomodidad de muchas maneras. Algunas señales son evidentes, como intentar quitarse la ropa, rascarse continuamente o negarse a caminar.

Sin embargo, también pueden aparecer señales más sutiles, como permanecer inmóviles, adoptar una postura corporal rígida, bajar la cola, evitar el contacto o mostrar comportamientos de inquietud.

La ausencia de protestas no significa necesariamente que el animal esté disfrutando de la experiencia. Observar su lenguaje corporal resulta fundamental para interpretar cómo se siente.

Los riesgos de algunos disfraces para perros

Además de la posible incomodidad, determinados disfraces pueden dificultar los movimientos naturales del animal o interferir con su visión, audición y capacidad para comunicarse.

Las prendas demasiado ajustadas, los accesorios que cubren los ojos o las orejas, los elementos que cuelgan y las piezas pequeñas que puedan desprenderse requieren especial precaución.

También es importante evitar materiales que favorezcan el sobrecalentamiento, especialmente si el perro va a participar en actividades al aire libre o permanecer en espacios cerrados con muchas personas.

¿Cómo celebrar Halloween respetando el bienestar de nuestro perro?

La participación de un perro en una celebración debe adaptarse a sus características y necesidades, no al revés.

Si se decide utilizar algún complemento, conviene que sea ligero, no limite sus movimientos y permita que el animal se comporte con normalidad. La supervisión es importante y, ante cualquier señal de incomodidad, lo adecuado es retirarlo.

También debemos tener en cuenta que Halloween puede incluir ruidos, aglomeraciones, personas con máscaras y situaciones poco habituales que resulten estresantes para algunos perros.

Y, por supuesto, no es necesario disfrazar a un perro para que participe en una celebración familiar. Puede acompañarnos sin llevar ningún accesorio, siempre que el entorno sea adecuado para él.

El bienestar animal debe estar por encima de la fotografía

En esta sección de Como el Perro y el Gato, Carlos Rodríguez e Ío Almagro plantean una reflexión sobre la costumbre de disfrazar a los perros y la importancia de observar su comportamiento antes de decidir cómo hacerlos participar en nuestras celebraciones.

Porque una fotografía divertida no debería conseguirse a costa de la comodidad o la tranquilidad de un animal.

Más información sobre educación y comportamiento canino en Eventos GUAU.

Presenta y dirige: Carlos Rodríguez.

Produce: Beatriz Ramos Jiménez.