¿Los perros relacionan los sonidos con las formas? El sorprendente efecto Bouba-Kiki

Los perros viven rodeados de palabras, sonidos y señales humanas. Pero ¿hasta qué punto perciben las relaciones entre lo que escuchan y lo que ven? En Como el Perro y el Gato, el programa de Onda Cero presentado por el veterinario Carlos Rodríguez, la educadora canina Ío Almagro aborda un fenómeno conocido como efecto Bouba-Kiki.

¿Qué es el efecto Bouba-Kiki?

Imaginemos dos figuras: una de contornos suaves y redondeados y otra formada por ángulos y puntas. Si tuviéramos que asignarles dos nombres inventados, «Bouba» y «Kiki», ¿cuál elegiríamos para cada una?

La mayoría de las personas tiende a relacionar «Bouba» con la figura redondeada y «Kiki» con la puntiaguda, aunque ninguna de esas palabras tenga un significado real.

Esta asociación entre las características de los sonidos y las formas visuales se conoce como efecto Bouba-Kiki y constituye un ejemplo de cómo nuestro cerebro puede establecer conexiones entre diferentes sentidos.

¿También experimentan este fenómeno los perros?

Una investigación realizada con 70 perros ha estudiado si nuestros compañeros caninos pueden establecer asociaciones similares entre sonidos y formas.

Los resultados sugieren que los perros también muestran una tendencia a relacionar sonidos como «Bouba» con figuras redondeadas y «Kiki» con formas puntiagudas.

Este hallazgo resulta especialmente interesante porque plantea que determinadas asociaciones entre lo que escuchamos y lo que vemos podrían no ser exclusivas de los seres humanos.

¿Qué nos dice sobre la percepción canina?

Los perros no interpretan el mundo exactamente igual que nosotros. Su percepción combina información olfativa, auditiva y visual, y su capacidad para aprender de las experiencias desempeña un papel fundamental en la relación con las personas.

El efecto Bouba-Kiki abre nuevas preguntas sobre cómo procesan diferentes estímulos y hasta qué punto pueden establecer relaciones entre ellos sin haber recibido un aprendizaje específico.

Con Ío Almagro, educadora canina, exploramos qué puede aportar esta investigación al conocimiento de la cognición canina y cómo nos ayuda a reflexionar sobre la manera en que nuestros perros perciben el entorno y se comunican con nosotros.