LEER MÁS Como el perro y el gato 15/11/2026

En una nueva edición de Como el Perro y el Gato, el programa dirigido y presentado por Carlos Rodríguez, con Iván Cortés, repasamos las noticias más destacadas del mundo animal, conocemos una historia real sobre el duelo y el vínculo con los perros, reflexionamos sobre la conservación de la biodiversidad y descubrimos qué dice la ciencia sobre la capacidad de los gatos para interpretar nuestras emociones.

La actualidad más bestial

Ni grandes ni pequeños: ¿cuáles son los perros más miedosos?

Una investigación realizada con miles de perros analiza cómo influyen la raza, la genética, las experiencias durante los primeros meses de vida y el entorno familiar en el desarrollo de los miedos caninos.

Entre los resultados más llamativos, el cairn terrier figura entre los perros más temerosos, mientras que el perro crestado chino aparece entre los menos miedosos.

El trabajo destaca también la importancia de las experiencias tempranas y de las actividades que los perros comparten con sus familias. Y es que la predisposición genética no es el único factor que determina el comportamiento de un animal.

Encuentran dos lobos ibéricos muertos y decapitados en La Rioja

La Guardia Civil investiga la aparición de dos lobos ibéricos muertos y decapitados en el término municipal de Canales de la Sierra, en La Rioja.

Los cadáveres fueron localizados el pasado mes de septiembre en el paraje de Pies de la Sierra, aunque la investigación penal se ha dado a conocer esta semana.

Agentes del SEPRONA y especialistas del Laboratorio de Criminalística trabajan para esclarecer los hechos e identificar a los responsables de este presunto delito contra la fauna.

El caso ha provocado la indignación de las organizaciones conservacionistas, que denuncian la persecución que continúa sufriendo el lobo ibérico.

Un cachorro recién nacido sobrevive tras ser golpeado y arrojado a un contenedor

La Guardia Civil investiga a un hombre de 74 años por un estremecedor caso de maltrato animal ocurrido en Simancas, Valladolid.

Según la investigación, el hombre habría golpeado violentamente a un cachorro de apenas unas horas de vida con intención de matarlo. Creyendo que estaba muerto, lo habría arrojado a un contenedor de basura.

Sin embargo, los llantos del pequeño alertaron a unos vecinos y permitieron su rescate. Aunque consiguió sobrevivir, presenta graves secuelas neurológicas y pérdida parcial de visión.

El presunto agresor, propietario de la madre del cachorro, está siendo investigado por delitos relacionados con el maltrato y el abandono animal.

¿Sabías que las aves también pueden masturbarse?

La masturbación no es un comportamiento exclusivo de los mamíferos. Algunas aves, como los periquitos y las ninfas, pueden estimularse frotando su cloaca contra perchas, juguetes e incluso las manos de sus cuidadores.

Se trata de una conducta relacionada con la madurez sexual y los cambios hormonales que, por sí sola, no tiene por qué indicar un problema de salud o de comportamiento.

No obstante, cuando se convierte en una conducta excesiva, conviene valorar sus posibles desencadenantes y consultar con un profesional especializado, evitando castigar al animal.

Las cartas de Iván Cortés: Piturrí, el último macho de alondra ricotí de Cataluña

Esta semana recibimos una carta procedente de la Timoneda de Alfés, en Lleida. Su autor es Piturrí, una pequeña alondra ricotí que quiere contar su historia antes de que su especie desaparezca de Cataluña.

Con apenas 18 centímetros y 40 gramos de peso, Piturrí nos explica que prefiere caminar entre los matorrales y mantenerse escondido, hasta el punto de que los ornitólogos suelen localizarlo por su característico canto.

Sin embargo, tiene un problema mucho más importante que su timidez: según el último censo al que hace referencia la carta, es el único macho de alondra ricotí que queda en Cataluña.

Entre bromas sobre sus dificultades para encontrar pareja y las sucesivas desapariciones y reapariciones de su especie en la zona, Piturrí denuncia la pérdida de los terrenos secos y los espacios de matorral que constituyen su hábitat.

La Generalitat prepara un plan de recuperación y las organizaciones conservacionistas reclaman medidas para ampliar el espacio disponible para estas aves.

Una nueva entrega de Las cartas de Iván Cortés que combina humor, divulgación y concienciación para recordar la importancia de proteger los ecosistemas de los que depende la supervivencia de nuestra fauna silvestre.

Entrevista a María Cerezal Flórez: «Te receto un perro», la historia de una familia que afronta el duelo junto a Altuve

El 16 de marzo de 2020, Pedro, marido de María Cerezal Flórez y padre de Hugo y Valeria, falleció a causa de un cáncer en Houston (Texas). Tenía tan solo 46 años.

María tuvo que enfrentarse entonces a una doble dificultad: afrontar su propio duelo y acompañar a sus dos hijos en la pérdida de su padre.

Ocho meses después, el 21 de noviembre de 2020, llegó a sus vidas Altuve, un pequeño perro tricolor al que pusieron el nombre del jugador de béisbol favorito de Pedro.

Su llegada no hizo desaparecer el dolor, pero ayudó a la familia a recuperar pequeñas rutinas, momentos de alegría y una compañía especialmente valiosa en aquellos momentos.

De esta experiencia personal nace «Te receto un perro», un cuento infantil escrito por María Cerezal Flórez y con prólogo de Carlos Rodríguez.

Narrado desde la perspectiva de Hugo, el libro aborda la muerte, la tristeza, los miedos y las preguntas que pueden surgir durante el duelo infantil. También refleja la importancia de hablar con sinceridad a los niños y permitirles expresar sus emociones.

La visita de María a nuestro programa coincide, además, con una fecha muy especial: el sexto aniversario de la llegada de Altuve a la familia.

Con ella hablamos de cómo nació esta obra y del papel que desempeñó su perro durante aquel proceso. Una historia que nos recuerda que los animales no pueden borrar el dolor de una pérdida, pero pueden acompañarnos mientras aprendemos a vivir con ella.

Medicina felina con Ana Anglada: ¿tu gato sabe cuándo estás triste, enfadado o feliz?

Muchas personas que conviven con gatos aseguran que sus animales parecen darse cuenta de cuándo están tristes, preocupadas o felices. Pero ¿hasta qué punto son capaces los felinos de interpretar nuestras emociones?

Con la veterinaria especialista en medicina felina Ana Anglada, analizamos una investigación publicada en la revista científica Applied Animal Behaviour Science sobre las respuestas de los gatos ante diferentes vocalizaciones emocionales humanas.

El estudio analiza cómo reaccionan los felinos ante sonidos que expresan alegría, tristeza, miedo y enfado, observando sus respuestas conductuales y su nivel de alerta.

Los resultados sugieren que los gatos reaccionan a estas vocalizaciones, aunque los investigadores no encontraron evidencias claras de que pudieran diferenciar las emociones estudiadas únicamente a través de esos sonidos.

Esto no significa necesariamente que nuestros gatos sean incapaces de percibir cómo nos sentimos. En la convivencia cotidiana intervienen otros elementos, como las expresiones faciales, el lenguaje corporal, el contexto y las experiencias compartidas.

Con Ana Anglada descubrimos qué nos aporta esta investigación para comprender mejor la comunicación entre los gatos y las personas, evitando interpretar automáticamente el comportamiento felino desde una perspectiva humana.

Puede consultarse el estudio científico original publicado en Applied Animal Behaviour Science.

Las consultas de nuestros oyentes

Como cada fin de semana, Carlos Rodríguez responde a las dudas de nuestros oyentes sobre la salud, el comportamiento, los cuidados y el bienestar de sus animales de compañía.

¿Cómo conseguir que un perro utilice su caseta?

Juan Carlos, desde León, nos consulta por su border collie, que se resiste a utilizar la caseta nueva que le ha comprado.

A pesar de las intensas lluvias, el perro evita entrar en ella y únicamente lo hace cuando está muy mojado. Nuestro oyente quiere saber qué puede hacer para que su perro acepte la caseta y la utilice como refugio.