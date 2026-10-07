Última hora: reacciones a la muerte de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid que avivó las protestas por la vivienda

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento: "Malditos buitres y quienes les apoyan"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha publicado un duro mensaje en redes sociales tras la muerte de Maricarmen: "Malditos buitres y quienes les apoyan", señala el mensaje, una clara referencia a Urbagestión, la empresa que provocó el desahucio de la octogoneria.

Maestre ha calificado de "muy triste para Madrid y para España" el día de hoy y ha recordado que la anciana ha muerto en el hospital, donde estaba desde que fue desahuciada: "Nadie merece pasar sus últimos años bajo el yugo de una amenaza de desahucio".

Además, Maestre ha recordado lo que ha supuesto la lucha de Maricarmen, que ha cambiado "el sentido común de este país". Por ello, ha sentenciado: "No vamos a parar hasta que entiendan que su dinero no está por encima de la vida de nadie".