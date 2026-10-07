Última hora: reacciones a la muerte de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid que avivó las protestas por la vivienda
Maricarmen Abascal, de 87 años, permanecía hospitalizada desde el desahucio que desencadenó las protestas por la vivienda en Madrid y había alcanzado un acuerdo para regresar a su casa.
Muere Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid que avivó las protestas
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El PSOE señala que "el sufrimiento de Maricarmen no puede repetirse"
El PSOE ha publicado un mensaje en X lamentando la muerte de Maricarmen y poniendo en valor "su lucha contra la injusticia y la especulación" que "no será en vano".
Vidal-Quadras carga contra la "izquierda" por haber sido incapaz de solucionar en ocho años el problema de la vivienda
El exvicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal-Quadras ha cargado contra la "izquierda" por haber sido incapaz de solucionar en ocho años el problema de la vivienda.
En una publicación en X, ha cargado contra la "explotación política" del desahucio y señala que las emociones "tan fuertes" de estos días "la han matado". También ha mandado un mensaje irónico a los acampados de Sol: "Enhorabuena"
Pilar Alegría pide que la historia de Maricarmen sirva "para cambiar las cosas"
La portavoz del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, ha señalado en un mensaje en X que "la historia de Mari Carmen tiene que servir para cambiar las cosas".
La exministra de Educación ha señalado que la lucha de la octogenaria es "la de miles de personas" que solo quieren "vivir y envejecer dignamente en su hogar". Por eso, aunque ha muerto, "su voz y su lucha no pueden apagarse".
Pepe Álvarez, secretario general de UGT, lamenta la muerte de Maricarmen "por la crueldad de un sistema que la echó"
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha lamentado la muerte de Maricarmen Abascal. "Desde la rabia y el dolor, por ella y por las decenas de miles de personas a las que se les niega un hogar, a las calles! Ni casas sin gente ni gente sin casa", ha trasladado Álvarez en redes sociales.
Ha acompañado el mensaje de una foto de la octogenaria en una de las protestas por su desahucio.
Carlos Bardem, no tiene ninguna duda: "A esta mujer la han asesinado"
Carlos Bardem, que ha estado muy volcado con las protestas por la vivienda y ha estado presente en la acampada de Sol en varias ocasiones, se ha mostrado muy contundente tras enterarse de la noticia de la muerte de Maricarmen: "A esta mujer la han asesinado".
El actor fue una de las cientos de personas que acudió a la calle de la casa de Maricarmen el día anterior al desahucio para tratar de impedirlo. "Cuando la legalidad en un sistema rentista y especulador, la legalidad no suele coincidir con lo justo. Ante eso, solo cabe desobediencia civil y organización popular", dijo.
Salvador Illa reacciona a la muerte de Maricarmen: "Nadie puede quedar indiferente"
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que "nadie puede quedar indiferente" tras la muerte de Maricarmen, la octogenaria desahuciada en Madrid. Illa ha publicado un mensaje en X en el que se ha mostrado abatido por la pérdida y ha lanzado un claro mensaje: "La política no puede permitir ninguna inhumanidad. Continuaremos luchando para evitar que vuelva a repetirse".
Irene Montero, tajante: "No es una muerte, es un asesinato"
La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, se ha pronunciado sobre la muerte de Maricarmen con un mensaje muy tajante en sus redes sociales: "No es muerte, es un asesinato, qué maldita rabia, gracias por luchar".
Mónica García asegura que la muerte de Maricarmen "encendió una mecha que ya no se va a pagar"
"Descansa en paz, Maricarmen", ha escrito la ministra de Sanidad en su perfil de X.
En su mensaje, García ha destacado el alcance de la movilización que ha generado el desahucio de la octogenaria. "Tu lucha despertó conciencias en toda España y encendió una mecha que ya no se va a apagar. Tu dignidad y coraje marcan el camino", ha concluido.
Pedro Sánchez, tras la muerte de Maricarmen: "Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un mensaje en X tras la muerte de Maricarmen: "Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz".
Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento: "Malditos buitres y quienes les apoyan"
La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha publicado un duro mensaje en redes sociales tras la muerte de Maricarmen: "Malditos buitres y quienes les apoyan", señala el mensaje, una clara referencia a Urbagestión, la empresa que provocó el desahucio de la octogoneria.
Maestre ha calificado de "muy triste para Madrid y para España" el día de hoy y ha recordado que la anciana ha muerto en el hospital, donde estaba desde que fue desahuciada: "Nadie merece pasar sus últimos años bajo el yugo de una amenaza de desahucio".
Además, Maestre ha recordado lo que ha supuesto la lucha de Maricarmen, que ha cambiado "el sentido común de este país". Por ello, ha sentenciado: "No vamos a parar hasta que entiendan que su dinero no está por encima de la vida de nadie".
Emilio Delgado, portavoz de Más Madrid: "La ley del más fuerte ha estrangulado sus últimos años de forma cruel"
El portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado, ha publicado un mensaje de despedida a Maricarmen y una foto suya con el contrato de su casa en la mano. En su perfil de X, Delgado ha cargado contra la "violencia inmobiliaria y la ley del más fuerte" porque "han estrangulado sus últimos años de forma cruel".
Asimismo, ha pedido que el "ejemplo de lucha" de la octogenaria sirva para "desterrar para siempre a los canallas que anteponen el lucro a los derechos".
Gabriel Rufián, muy contundente tras la muerte de Maricarmen: "Qué hijos de puta"
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha publicado en X un mensaje muy contundente sobre la muerte de Maricarmen: "Qué hijos de puta"
Más Madrid pide guardar un minuto de silencio antes del pleno extraordinario de este jueves en Cibeles
El grupo municipal de Más Madrid, encabezado por Rita Maestre, ha pedido honrar la memoria de Maricarmen Abascal, la octogenaria desahuciada de su vivienda, en la que llevaba residiendo 71 años, con un minuto de silencio antes del Pleno extraordinario de Cibeles que se celebrará este jueves.
Así lo han trasladado en Junta de Portavoces desde un Madrid que ha manifestado sus condolencias por el fallecimiento y trasladado "un abrazo cálido a sus seres queridos, compañeras y compañeros de lucha".
El Sindicato de Inquilinas lamenta que "el coste" de los acontecimientos tras el desahucio de Maricamen ha sido "demasiado alto"
En el mismo comunicado, el Sindicato recuerda los últimos días de vida de Maricarmen, que los ha pasado ingresada en el hospital Gregorio Marañón de Madrid tras su desahucio. La mujer no ha podido volver a su casa a pesar de haber alcanzado un acuerdo "histórico".
"Los acontecimientos desencadenados ante la injusticia de su desahucio sin duda suponen un antes y un después en la historia de este país: manifestaciones multitudinarias, acampadas en las plazas, adelanto electoral y convocatoria de una huelga general. El debate de la vivienda está en el centro, pero el coste para llegar hasta aquí ha sido demasiado alto", señala el comunidado.
El Sindicato de Inquilinas lamenta la muerte de Maricarmen: "Nos quedamos con el ejemplo de lucha y el legado"
El Sindicato de Inquilinas ha publicado un comunicado de despedida de Maricarmen en el que destaca "su ejemplo de lucha y su legado" y asegura que, ahora más que nunca, hay que cumplir "lo que siempre nos pedía": "Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro".
Su desahucio desencadenó las protestas de Sol
Tras su desahucio comenzaron las movilizaciones que desembocaron en la acampada de la Puerta del Sol, mientras su situación entraba también en el debate político sobre las medidas para proteger a personas vulnerables frente a los lanzamientos.
Había conseguido un acuerdo para regresar a su casa
El fallecimiento se produce después de que los representantes de Maricarmen y la propiedad alcanzaran finalmente un acuerdo que contemplaba su regreso a la vivienda de la que había sido desahuciada.
El pacto, alcanzado con la mediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid, establecía un nuevo contrato de alquiler durante ocho años y una renta que no superaría el 30% de sus ingresos netos.
Muere Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid que avivó las protestas
Maricarmen Abascal, de 87 años, permanecía hospitalizada desde el desahucio que desencadenó las protestas por la vivienda en Madrid y había alcanzado un acuerdo para regresar a su casa.