La reacción de Urbagestión tras la muerte de Maricarmen: "Pensábamos que estaba mejor, una pena"

La empresa propietaria de la vivienda en la que residía Maricarmen Abascal ha expresado su sorpresa y pesar tras conocer su fallecimiento. Urbagestión ha asegurado que pensaba que el estado de salud de la anciana había mejorado e incluso ha confirmado que hoy mismo se iban a realizar los trámites para facilitar su regreso a su casa una vez recibiera el alta hospitalaria.

"Urbagestión se ha puesto en contacto con nosotros, visiblemente afectados por el fallecimiento de Maricarmen, y nos dicen que ellos pensaban que Maricarmen estaba mejor", explicaban durante el programa Espejo Público. Desde la empresa añadieron que estaba previsto que al día siguiente se realizaran los trámites relacionados con la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) para facilitar su regreso al inmueble. "Nos decían que firmaba mañana desde la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid. Estamos muy sorprendidos, una pena", trasladaron.

Estamos muy sorprendidos, una pena

El acuerdo para que pudiera regresar a su vivienda

Urbagestión ha hecho hincapié en que, tras varios días de negociaciones y mediación municipal, se había alcanzado un acuerdo para que Maricarmen pudiera volver a la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde había residido durante décadas. Un retorno que llega demasiado tarde.

Después de cuatro intentos de desahucio y años de litigio judicial, su salida del inmueble provocó manifestaciones, la acampada de Sol y dos decretos del Gobierno sobre vivienda, además de la convocatoria de elecciones generales el próximo 29 de noviembre donde el papel de los grandes propietarios y las medidas de protección para las personas vulnerables sigue en entredicho.

Tras conocerse el fallecimiento, Urbagestión difundió un comunicado en el que trasladó sus condolencias: "Con profunda tristeza hemos conocido el fallecimiento de doña María del Carmen Abascal. Queremos trasladar nuestro más sincero pésame a su familia, a sus allegados y vecinos y respetar su dolor en estos momentos". La empresa señaló además que no realizará más declaraciones sobre el caso por respeto a la memoria de Maricarmen y a sus familiares.