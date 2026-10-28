Los peores accidentes ferroviarios de España desde 1970: el mapa de las tragedias que han marcado al país

España llevaba más de doce años sin registrar un accidente ferroviario con más de diez fallecidos. El último había sido el de Angrois, en Santiago de Compostela, en 2013, que dejó 80 víctimas mortales. Sin embargo, en 2026 se han producido dos grandes tragedias ferroviarias en apenas nueve meses, ambas en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía: Adamuz, en enero, y Urda, este miércoles.

Con los 68 fallecidos del último balance provisional del Gobierno de Castilla-La Mancha, el accidente de Urda se sitúa como el tercero con más víctimas mortales en España desde 1970, solo por detrás de Angrois (80) y El Cuervo (76).

Los datos reflejan la excepcionalidad de lo ocurrido este año. Entre 1990 y 2025 se registraron seis accidentes ferroviarios con más de diez fallecidos, una media de uno cada seis años. En 2026 ya se han producido dos, lo que convierte a este año en el más mortífero por grandes accidentes ferroviarios desde, al menos, 1970.

Los accidentes ferroviarios más graves de España desde 1970

El gráfico interactivo recoge los 20 accidentes de tren con más de diez fallecidos registrados en España desde 1970. Cada círculo representa una tragedia y su tamaño varía en función del número de víctimas. Al seleccionarlo, se puede consultar qué ocurrió y las fuentes utilizadas.

Ocho de estos accidentes tuvieron lugar durante los años setenta, cuando eran más frecuentes los choques frontales en vías únicas. Otros seis se produjeron en pasos a nivel, el último de ellos en Lorca, en 2001.

En cuanto a los accidentes más recientes, el informe que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) remitió al juzgado en abril atribuyó el descarrilamiento de Adamuz a una rotura de carril. La línea permaneció interrumpida durante casi un mes.

Dos días después de aquella tragedia, el 20 de enero, un tren de Rodalies chocó contra un muro desprendido sobre la vía en Gelida (Barcelona), causando la muerte de una persona. Las causas del accidente de Urda todavía están bajo investigación.

Para elaborar el gráfico se han utilizado preferentemente los balances oficiales de víctimas. Por este motivo, el accidente de El Cuervo figura con 76 fallecidos, según Renfe, aunque otras fuentes elevan la cifra a 86. Las fichas individuales recogen estas discrepancias cuando existen.