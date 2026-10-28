tragedia

Los peores accidentes ferroviarios de España desde 1970: el mapa de las tragedias que han marcado al país

Los accidentes de Adamuz y Urda convierten 2026 en el año con más víctimas mortales en grandes tragedias ferroviarias desde 1970. Repasamos los 20 siniestros más graves

Última hora del accidente de tren en Urda que ha provocado 68 muertos

Óscar Puente ve "inexplicable" la orden del centro de control de reanudar el trayecto del AVE: "Una decisión errónea"

Pedro Sánchez: "No es asumible para un país como España sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año"

ondacero.es

Madrid |

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar del accidente, a 28 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España).
Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar del accidente, a 28 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). | Europa Press

Urda, el tercer accidente de tren con más fallecidos en España desde 1970

Con 68 fallecidos, según el último balance provisional, solo lo superan Angrois (80) y El Cuervo (76). Estos son los 20 accidentes con más de 10 fallecidos desde 1970. Toca un círculo del mapa o una fila de la lista para ver qué pasó.

1. Angrois, Santiago de Compostela, 2013: 80 fallecidos12. El Cuervo (Sevilla), 1972: 76 fallecidos23. Urda (Toledo), 2026: 68 fallecidos (cifra provisional)34. Adamuz (Córdoba), 2026: 46 fallecidos45. Urduliz-Plentzia (Bizkaia), 1970: 33 fallecidos56. Muñoz (Salamanca), 1978: 29 fallecidos67. Xirivella (Valencia), 1980: 25 fallecidos78. Sant Andreu de la Barca (Barcelona), 1977: 22 fallecidos89. Chinchilla (Albacete), 2003: 19 fallecidos910. Les Franqueses del Vallès (Barcelona), 1979: 18 fallecidos1011. Uharte-Arakil (Navarra), 1997: 18 fallecidos1112. Torralba del Moral (Soria), 1980: 17 fallecidos1213. Rande, Redondela (Pontevedra), 1976: 15 fallecidos1314. Juneda (Lleida), 1988: 15 fallecidos1415. Massalfassar (Valencia), 1976: 14 fallecidos1516. Manzanares (Ciudad Real), 1978: 13 fallecidos1617. Vega de Anzo, Grado (Asturias), 1993: 12 fallecidos1718. Lorca (Murcia), 2001: 12 fallecidos1819. Castelldefels (Barcelona), 2010: 12 fallecidos1920. Vicién (Huesca), 1981: 11 fallecidos20Angrois 80El Cuervo 76Urda 68*Adamuz 46Urduliz 33Fallecidos804010

Los números del mapa son los de la lista. * Cifra provisional (círculo discontinuo).

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FALLECIDOS POR ACCIDENTE

Angrois, Santiago de Compostelajul. 2013 · descarrilamiento80 fallecidos

24 de julio de 2013
80 fallecidos · 143 heridos

El 24 de julio de 2013, víspera del Día de Galicia, un tren Alvia que iba de Madrid a Ferrol descarriló en la curva de Angrois, a las puertas de Santiago de Compostela. Entró a 179 km/h en una curva limitada a 80 mientras el maquinista atendía una llamada del interventor. Murieron 80 personas y más de 140 resultaron heridas.

LUGAR
Curva de A Grandeira (curva de Angrois), PK 84+413 de la línea 082, a 3,6 km de la estación de Santiago de Compostela

TRENES
Tren Alvia de larga distancia 150/151 (serie 730, rama 730.012, 13 vehículos), Madrid-Chamartín - Ferrol. Unas 227 personas a bordo más menores de cuatro años.

CAUSA Y CONSECUENCIAS
El informe final de la CIAF atribuye el descarrilamiento a un exceso de velocidad: el tren entró a 179 km/h en una curva limitada a 80 mientras el maquinista atendía una llamada de servicio del interventor. En 2024 el Juzgado de lo Penal n.º 2 de Santiago condenó al maquinista y al exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif a dos años y medio de prisión por 79 homicidios y 143 lesiones por imprudencia grave. En enero de 2026 la Audiencia Provincial de A Coruña confirmó la condena del maquinista y absolvió al directivo de Adif.

SOBRE LA CIFRA
La sentencia condena por 79 homicidios: una de las 80 víctimas murió más tarde por una enfermedad que el accidente agravó.

FUENTE OFICIAL
CIAF, informe final del accidente (2014).

Más fuentes: Onda Cero, 25-07-2013 · laSexta, 25-07-2013 · Antena 3 Noticias, 24-07-2023 · CIAF (copia de la ERA), 2013 · Menorca.info, 26-07-2024 · Infobae, 23-01-2026

El Cuervo (Sevilla)jul. 1972 · choque de trenes76 fallecidos

21 de julio de 1972
76 fallecidos

La mañana del 21 de julio de 1972, un ferrobús que iba de Cádiz a Sevilla chocó de frente con un expreso Madrid-Cádiz en la vía única entre El Cuervo y Lebrija. Los coches del ferrobús quedaron destrozados y murieron 86 personas, muchas de ellas infantes de marina de San Fernando. Renfe atribuyó el choque a que el ferrobús arrancó con la señal en rojo.

LUGAR
PK 86,200 de la línea Sevilla-Cádiz, cerca de la finca La Junquera, a unos 3 km de la antigua estación de El Cuervo y 7 km de la de Lebrija

TRENES
Ferrobús (automotor de 4 coches, unas 200 personas) de servicio Cádiz-Sevilla y tren expreso Madrid-Cádiz (14 coches, locomotora diésel Alco 2118, unas 500 personas). Circulaban por la misma vía única en sentidos opuestos, a unos 80 y 90 km/h.

CAUSA Y CONSECUENCIAS
Según el informe técnico de Renfe, el ferrobús reanudó la marcha en la estación de El Cuervo con la señal en rojo, sin esperar el cruce con el expreso.

SOBRE LA CIFRA
Es el último balance oficial. Tres días después la prensa habló de 77 por la muerte de un ferroviario herido, y reconstrucciones posteriores llegan a 86 al sumar a quienes murieron después en el hospital; no hemos encontrado un balance oficial con esas cifras.

FUENTE OFICIAL
Renfe, balance del 22 de julio de 1972, publicado por La Vanguardia.

Más fuentes: Onda Cero, 25-07-2013 · laSexta, 19-01-2026 · ABC, 22-07-1972, p. 31 · La Vanguardia, 22-07-1972 · Andalucía Información, 2022

Urda (Toledo)oct. 2026 · choque de trenes68 fallecidosPROVISIONAL

28 de octubre de 2026
68 fallecidos

La mañana del 28 de octubre de 2026, hacia las 8:54, el AVE 2080 de Renfe alcanzó por detrás al tren de Iryo que circulaba delante por la misma vía, entre Los Yébenes y Urda (Toledo). Varios coches descarrilaron. Es el segundo gran accidente del año en la línea Madrid-Sevilla, tras el de Adamuz.

LUGAR
Entre Los Yébenes y Urda, punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla

TRENES
AVE 2080 de Renfe (Madrid-Sevilla) e Iryo 6076, que circulaba delante por la misma vía.

CAUSA Y CONSECUENCIAS
La causa está en investigación. Adif suspendió la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

SOBRE LA CIFRA
Cifra provisional del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la tarde del 28 de octubre de 2026. Por la mañana el Gobierno regional había dado un mínimo de 30, y el 112 de Castilla-La Mancha, después, 64.

FUENTE OFICIAL
Gobierno de Castilla-La Mancha (Emiliano García-Page), balance del 28 de octubre de 2026.

Más fuentes: Onda Cero, 28-10-2026 · laSexta, 28-10-2026 · Antena 3 Noticias, 28-10-2026 · El Español, 28-10-2026 · Público, 28-10-2026

Adamuz (Córdoba)ene. 2026 · descarrilamiento46 fallecidos

18 de enero de 2026
46 fallecidos · 152 heridos

La tarde del 18 de enero de 2026, los dos últimos coches de un Iryo que iba de Málaga a Madrid descarrilaron a la entrada de Adamuz e invadieron la vía contraria, por donde llegaba un Alvia Madrid-Huelva. Murieron 46 personas, la mayoría en los primeros coches del Alvia, y hubo más de 150 heridos. La CIAF atribuye el accidente a la rotura de un carril.

LUGAR
Entrada de la estación (puesto de banalización) de Adamuz, PK 318+693 de la LAV Madrid-Sevilla; la rotura de carril se localizó en el PK 318,681 de la vía 1

TRENES
Iryo 6189 (ETR 1000), Málaga María Zambrano - Madrid Puerta de Atocha, cuyos dos últimos coches descarrilaron e invadieron la vía contraria, y Renfe Alvia 2384 (serie 120), Madrid - Huelva, que chocó contra ellos. Los dos primeros coches del Alvia cayeron por un terraplén de unos 4 metros.

CAUSA Y CONSECUENCIAS
La investigación sigue abierta. El informe de la CIAF enviado al juzgado de Montoro en abril de 2026 concluye que la causa del descarrilamiento y del choque fue una rotura de carril en el punto kilométrico 318,681. La alta velocidad entre Madrid y Andalucía estuvo cortada hasta el 17 de febrero, y el Gobierno aprobó 20 millones de euros en ayudas a las víctimas.

SOBRE LA CIFRA
La CIAF recoge 45 fallecidos como dato inicial; una pasajera murió en la UCI el 30 de enero y el balance subió a 46.

FUENTE OFICIAL
CIAF (45 fallecidos en su expediente) y Junta de Andalucía, que confirmó la muerte de una pasajera el 30 de enero de 2026.

Más fuentes: Onda Cero, 23-01-2026 · laSexta, 19-01-2026 · Antena 3 Noticias, 18-01-2026 · CIAF, 2026 · La Moncloa, 20-01-2026

Urduliz-Plentzia (Bizkaia)ago. 1970 · choque de trenes33 fallecidos

9 de agosto de 1970
33 fallecidos · 165 heridos

Un domingo de verano, dos trenes chocaron de frente en una curva cerrada de vía única entre Urduliz y Plentzia. Uno era un tren especial lleno de bañistas que volvían a Bilbao; el otro iba vacío a recogerlos. Murieron 33 personas: es el peor accidente de la vía estrecha española.

LUGAR
Curva entre las estaciones de Urduliz y Plentzia, a unos 1,2 km de Plentzia, junto al barrio de Learras

TRENES
Un tren especial de refuerzo procedente de Plentzia, con unas 600 personas que volvían de la playa, contra una unidad eléctrica que iba vacía desde Urduliz hacia Plentzia a recoger viajeros

CAUSA Y CONSECUENCIAS
Según la nota del Gobierno Civil de Vizcaya, el choque se debió a «la errónea salida dada a uno de los trenes» en el tramo de vía única.

SOBRE LA CIFRA
Los heridos varían entre 150 y 200 según la fuente.

FUENTE OFICIAL
Gobierno Civil de Vizcaya, nota del 10 de agosto de 1970, publicada por ABC.

Más fuentes: laSexta, 19-01-2026 · La Vanguardia, 11-8-1970, p. 5 · ABC, 24-11-1976, p. 55 · El País, 25-7-2013

Muñoz (Salamanca)dic. 1978 · paso a nivel29 fallecidos

21 de diciembre de 1978
29 fallecidos

Una locomotora que circulaba sola arrolló un autobús escolar en el paso a nivel del apeadero de Muñoz cuando llevaba a unos noventa niños al colegio de La Fuente de San Esteban. Murieron una treintena de niños de La Sagrada, San Muñoz, Carrascalejo, Ardonsillero y Muñoz, y un adulto. El conductor del autobús fue condenado en 1981 por imprudencia temeraria.

LUGAR
Paso a nivel junto al apeadero de Muñoz, en el camino vecinal de Muñoz a la N-620 (PK 53,100 de la línea Medina del Campo-Fuentes de Oñoro)

TRENES
Locomotora diésel 2148, que circulaba sola, contra un autocar escolar Setra-Seida de la empresa Hermanos Martín con unos 90 niños

CAUSA Y CONSECUENCIAS
En 1981 la Audiencia Provincial de Salamanca condenó al conductor del autobús a un año de prisión por imprudencia temeraria por cruzar el paso a nivel cuando llegaba el tren, y fijó indemnizaciones para las familias.

SOBRE LA CIFRA
Es el balance oficial del día del accidente. La prensa posterior habló de 31 y las crónicas del juicio de 1981, de 32, por heridos que murieron después; no hemos encontrado un balance oficial final.

FUENTE OFICIAL
Gobierno Civil de Salamanca, relación de fallecidos del 21 de diciembre de 1978, publicada por El País.

Más fuentes: El País, 22/12/1978 · El País, 03/01/1979

Xirivella (Valencia)sep. 1980 · paso a nivel25 fallecidos

24 de septiembre de 1980
25 fallecidos · 40 heridos

Poco después de las seis de la tarde del 24 de septiembre de 1980, un tren que llegaba de Madrid arrolló en Xirivella a un autobús de línea Torrent-Valencia que cruzaba un paso a nivel con las barreras levantadas. Murieron 27 ocupantes del autobús, en su mayoría trabajadoras textiles que volvían del trabajo, y unas 40 personas resultaron heridas.

LUGAR
Paso a nivel con barreras de accionamiento manual en el casco de Chirivella (Xirivella)

TRENES
Tren de viajeros 1312 Madrid - Valencia (semidirecto, según algunas fuentes) contra un autobús de línea Torrent - Valencia lleno de trabajadores, sobre todo mujeres de la fábrica textil Feycu, que volvían a casa.

SOBRE LA CIFRA
Una semana después la prensa habló de 27 fallecidos, sin citar fuente oficial; pudo haber heridos que murieron más tarde.

FUENTE OFICIAL
Renfe, nota del 25 de septiembre de 1980, publicada por ABC.

Más fuentes: Onda Cero, 25-07-2013 · laSexta, 19-01-2026 · Congreso, 25-09-1980 · Congreso, 1980 · El Periòdic, 01-10-2024

Sant Andreu de la Barca (Barcelona)feb. 1977 · choque de trenes22 fallecidos

28 de febrero de 1977
22 fallecidos · 80 heridos

Hacia las tres de la tarde del 28 de febrero de 1977, dos trenes chocaron de frente en la vía única entre Pallejà y Sant Andreu de la Barca. Uno iba lleno de trabajadores de SEAT que volvían a Barcelona y había salido con la señal en rojo. Murieron 22 personas y cerca de 80 resultaron heridas.

LUGAR
PK 28,850 de la línea Barcelona-Martorell, entre Pallejà y Sant Andreu de la Barca, junto a la carretera N-II

TRENES
Dos unidades eléctricas en vía única: un tren de Martorell a Barcelona, con un coche reservado a trabajadores de SEAT de Martorell, y un automotor que había salido de Barcelona.

CAUSA Y CONSECUENCIAS
Según el informe de la dirección de FEVE, el tren que venía de Martorell rebasó un semáforo en rojo. Murieron los dos maquinistas.

FUENTE DE LA CIFRA
Sin cifra oficial. Es el balance que publicó La Vanguardia el 2 de marzo de 1977.

Más fuentes: BOE, 18-01-1977 · El País, 01-03-1977 · La Vanguardia, 01-03-1977

Chinchilla (Albacete)jun. 2003 · choque de trenes19 fallecidos

3 de junio de 2003
19 fallecidos

La noche del 3 de junio de 2003 un Talgo con destino a Murcia y un tren de mercancías chocaron de frente en un tramo de vía única cerca de Chinchilla (Albacete). El impacto y el incendio posterior causaron 19 fallecidos y decenas de heridos. La justicia atribuyó el accidente a un error del responsable de circulación de la estación, que dio paso al Talgo con la vía ocupada.

LUGAR
Vía única Chinchilla–Murcia/Cartagena, a unos 3 km de la estación de Chinchilla

TRENES
Talgo de viajeros procedente de Madrid-Chamartín hacia Murcia/Cartagena (unas 90 personas a bordo) y tren de mercancías con cisternas vacías que circulaba en sentido contrario por la misma vía única

CAUSA Y CONSECUENCIAS
La sentencia del Juzgado de lo Penal n.º 1 de Albacete (2006) estableció que el responsable de circulación de la estación de Chinchilla dio salida al Talgo hacia la vía única cuando el mercancías venía en sentido contrario. Lo condenó a dos años de prisión y cuatro de inhabilitación por 19 homicidios y 48 lesiones por imprudencia grave profesional.

SOBRE LA CIFRA
Los heridos varían entre 38 y 65 según la fuente; la sentencia condena por 48 delitos de lesiones.

FUENTE OFICIAL
Sentencia del Juzgado de lo Penal n.º 1 de Albacete (2006).

Más fuentes: Onda Cero, 25-07-2013 · Antena 3 Noticias, 19-01-2026 · El País, 7-6-2003 · El País, 5-6-2006 · AP, 4-6-2003

Les Franqueses del Vallès (Barcelona)dic. 1979 · choque de trenes18 fallecidos

6 de diciembre de 1979
18 fallecidos · 49 heridos

Un tren vacío y sin maquinista se escapó desde El Figaró, bajó sin control por la línea de Puigcerdà y chocó de frente con un tren de viajeros a la entrada de Les Franqueses. Murieron unas 19 personas, muchas de ellas estudiantes, y medio centenar resultaron heridas.

LUGAR
Plaza del Matadero de Corró d'Avall, a unos 150 m de la estación de Les Franqueses

TRENES
Unidad de viajeros vacía y sin maquinista, escapada desde El Figaró, contra un tren de viajeros de la línea de Puigcerdà

CAUSA Y CONSECUENCIAS
Un tren averiado que había quedado en El Figaró bajó sin maquinista por la vía. El juez envió a prisión a su conductor por no haberlo dejado bien frenado y fijó a Renfe una fianza de 200 millones de pesetas como responsable civil subsidiaria.

SOBRE LA CIFRA
Es el balance oficial del primer día. Después la prensa habló de 19 y de 22 fallecidos, sin atribución oficial (la lista de 22 repetía nombres).

FUENTE OFICIAL
Gobierno Civil de Barcelona, relación de víctimas del 6 de diciembre de 1979, publicada por La Vanguardia.

Más fuentes: El País, 07/12/1979 · El País, 08/12/1979

Uharte-Arakil (Navarra)mar. 1997 · descarrilamiento18 fallecidos

31 de marzo de 1997
18 fallecidos

La tarde del lunes de Pascua de 1997 el Intercity Barcelona–Irún descarriló a la entrada de la estación de Uharte-Arakil (Navarra) al pasar por un desvío a mucha más velocidad de la permitida. Murieron 18 personas y alrededor de un centenar resultaron heridas. Es el accidente ferroviario más grave de la historia de Navarra.

LUGAR
Desvío a la entrada de la estación de Uharte-Arakil (valle de Sakana)

TRENES
Intercity «Miguel de Unamuno» Barcelona–Irún/Hendaya (locomotora y cinco coches; 243 viajeros y 5 tripulantes). No tenía parada en Uharte-Arakil.

CAUSA Y CONSECUENCIAS
El Juzgado de lo Penal n.º 1 de Pamplona responsabilizó al maquinista: el tren entró a unos 130 o 140 km/h en un desvío limitado a 30 y descarriló. Lo condenó a dos años y medio de prisión por 18 homicidios y 80 lesiones por imprudencia grave; un indulto parcial rebajó después la pena a dos años.

SOBRE LA CIFRA
Las primeras crónicas llegaron a dar 22 fallecidos; el balance definitivo fue de 18.

FUENTE OFICIAL
Ministerio de Fomento, balance del ministro Rafael Arias-Salgado, publicado por ABC.

Más fuentes: Onda Cero, 25-07-2013 · Naiz, 31-3-1997 · OKDiario, 2026 · Noticias de Navarra, 2022

Torralba del Moral (Soria)jul. 1980 · choque de trenes17 fallecidos

15 de julio de 1980
17 fallecidos · 22 heridos

El 15 de julio de 1980 un Talgo que viajaba de Barcelona a Madrid entró por una vía equivocada en la estación de Torralba (Soria) y se empotró contra un tren de mercancías que estaba parado. Murieron 17 personas, una de ellas días después en el hospital, y otras 22 resultaron heridas.

LUGAR
Entrada de la estación de Torralba (Torralba del Moral)

TRENES
Talgo III Barcelona–Madrid contra un tren de mercancías parado a la entrada de la estación

SOBRE LA CIFRA
El primer balance, del gobernador civil de Soria, fue de 16 fallecidos. Un viajero estadounidense herido de gravedad murió días después. Alguna fuente ferroviaria fecha el accidente el 17 de julio, pero la prensa de la época lo sitúa el martes 15.

FUENTE DE LA CIFRA
Sin cifra oficial. Es la que recogió la prensa de la época.

Más fuentes: Onda Cero, 25-07-2013 · El País, 17-7-1980 · El País, 20-7-1980 · Libertad Digital

Rande, Redondela (Pontevedra)sep. 1976 · choque de trenes15 fallecidos

9 de septiembre de 1976
15 fallecidos · 35 heridos

Un tren de viajeros que bajaba de Santiago, muy lleno, chocó de frente con una locomotora aislada junto a Rande, en la ría de Vigo. Varios coches cayeron por un terraplén de unos 30 metros. Renfe cifró las víctimas en 15 fallecidos y 35 heridos y culpó a un guardagujas que no movió las agujas.

LUGAR
Junto al apeadero de Rande (ría de Vigo), cerca de la bifurcación de Vigo-Guixar, entre Chapela y Redondela

TRENES
Tren de viajeros Santiago-Vigo (ferrobús/expreso 2745 o 2749 según la fuente; máquina, furgón y tres coches) contra una locomotora aislada que salía de la estación de mercancías de Vigo-Guixar

CAUSA Y CONSECUENCIAS
Según el comunicado de Renfe, el guardagujas de la bifurcación de Guixar comunicó que había devuelto las agujas a su posición normal, pero no lo hizo. La locomotora aislada encontró la vía abierta hacia Redondela, de donde ya había salido el tren de viajeros.

SOBRE LA CIFRA
Cifra de la nota oficial de Renfe: 5 ferroviarios y 10 viajeros. Alguna crónica de la época llegó a estimar cerca de 20 fallecidos.

FUENTE OFICIAL
Renfe, comunicado del 10 de septiembre de 1976, publicado por ABC.

Más fuentes: ABC, 11-9-1976, p. 42 · El País, 10-9-1976

Juneda (Lleida)mar. 1988 · paso a nivel15 fallecidos

25 de marzo de 1988
15 fallecidos

El 25 de marzo de 1988 un tren de Lleida a Barcelona arrolló en un paso a nivel sin barreras de Juneda (Lleida) a un microbús que llevaba a niños de una guardería a una granja escuela. Murieron diez niños de entre 3 y 5 años, cuatro trabajadoras de la guardería y el conductor. Es el accidente ferroviario más grave de la historia de Lleida y avivó el debate sobre los pasos a nivel sin protección.

LUGAR
Paso a nivel sin barreras en el término de Juneda

TRENES
Tren Corail 7556 Lleida–Barcelona (a 120-130 km/h) contra un microbús que llevaba a niños de la guardería Els Àngels de Lleida a una granja escuela

CAUSA Y CONSECUENCIAS
La causa penal se archivó. En 1992 la Audiencia de Lleida condenó en la vía civil a Renfe y a la aseguradora del microbús a indemnizar a las familias con 247 millones de pesetas, y consideró que Renfe incumplía la ley al no tener un guarda en el paso a nivel.

FUENTE DE LA CIFRA
Sin cifra oficial. Los 15 fallecidos (diez niños, cuatro trabajadoras de la guardería y el conductor del microbús) son la cifra que publicaron La Vanguardia y ABC el 26 de marzo de 1988. La Vanguardia dice que «la lista oficial de fallecidos y heridos se facilitó» por la mañana, pero no cita qué organismo la dio, y Renfe y el gobernador civil de Lleida solo hablaron de las causas.

Más fuentes: Segre, 25-3-2018 · Segre, 2026 · Diari Catalunya, 1988

Massalfassar (Valencia)nov. 1976 · paso a nivel14 fallecidos

23 de noviembre de 1976
14 fallecidos · 21 heridos

Un electrotrén Barcelona-Valencia que pasaba sin parar por Massalfassar arrolló a un tráiler cargado de vigas de hierro que había quedado en el paso a nivel. Murieron 14 ocupantes del tren, entre ellos el conductor y el interventor, y hubo 21 heridos.

LUGAR
Massalfassar (Valencia)

TRENES
Electrotrén 751 Barcelona-Valencia (tres unidades, sin parada en Massalfassar) contra un camión-tráiler Pegaso cargado de vigas de hierro

SOBRE LA CIFRA
Datos de Renfe, que entonces no eran definitivos.

FUENTE OFICIAL
Renfe, comunicado del 23 de noviembre de 1976, publicado por La Vanguardia.

Más fuentes: La Vanguardia, 24-11-1976, p. 17 · ABC, 24-11-1976, p. 55 · ABC, 24-11-1976

Manzanares (Ciudad Real)dic. 1978 · descarrilamiento13 fallecidos

15 de diciembre de 1978
13 fallecidos

La tarde del 15 de diciembre de 1978 los tres últimos coches de un Talgo Madrid–Cádiz descarrilaron al cruzar sin parar la estación de Manzanares (Ciudad Real) y chocaron contra un tren de mercancías estacionado. Murieron 13 personas, todas en esos coches, entre ellas un diputado socialista por Jaén. Renfe atribuyó el accidente a un fallo en la suspensión de uno de los coches.

LUGAR
Estación de Manzanares

TRENES
Talgo III Madrid–Sevilla–Cádiz (20 coches, 413 personas a bordo), sin parada en Manzanares, que pasaba a unos 120 km/h; los tres últimos coches se desviaron, se soltaron y chocaron contra un mercancías estacionado en una vía paralela

CAUSA Y CONSECUENCIAS
Según el informe que hizo público Renfe el 21 de diciembre de 1978, un fallo en la suspensión de una rueda del penúltimo coche hizo que este se saliera de la vía y golpeara la aguja, lo que cambió el desvío al paso del final del tren. Renfe descartó el estado de la vía y una maniobra errónea.

SOBRE LA CIFRA
Alguna fuente habla de 15 fallecidos; la mayoría da 13.

FUENTE DE LA CIFRA
Sin cifra oficial. Es la que recogió la prensa de la época; Renfe explicó la causa, pero no dio balance.

Más fuentes: Lanza · Europa Press

Vega de Anzo, Grado (Asturias)ago. 1993 · choque de trenes12 fallecidos

2 de agosto de 1993
12 fallecidos · 7 heridos

Un tren de viajeros y un tren de mercancías de FEVE chocaron de frente dentro de un túnel junto a Vega de Anzo, en Grado (Asturias), y ambos se incendiaron. Murieron 12 personas, la mayoría por el fuego y el humo, y otras 7 resultaron heridas graves. Según lo publicado, el mercancías no esperó la orden de paso en Santa María de Grado.

LUGAR
Primer túnel entre la estación de Vega de Anzo y la de Santa María de Grado

TRENES
Tren de viajeros de cercanías de FEVE (línea San Esteban de Pravia-Oviedo, servicio de las 18:10, unos 20 viajeros, tracción diésel) y un tren de mercancías de FEVE que salió de Santa María de Grado; chocaron de frente en vía única dentro de un túnel y se incendiaron.

SOBRE LA CIFRA
La primera crónica daba 9 fallecidos; el balance definitivo fue de 12.

FUENTE DE LA CIFRA
Sin cifra oficial. Es la que publicaron ABC y La Vanguardia con los nombres de las víctimas.

Más fuentes: Onda Cero, 25-07-2013 · ABC, 03-08-1993, p. 71 · Libertad Digital

Lorca (Murcia)ene. 2001 · paso a nivel12 fallecidos

3 de enero de 2001
12 fallecidos · 2 heridos

Un tren de cercanías de la línea Águilas-Murcia arrolló en un paso a nivel sin barreras de Lorca una furgoneta que llevaba a 14 jornaleros ecuatorianos al trabajo, casi el doble de su capacidad. Murieron 12 personas y solo sobrevivieron el conductor y una niña de 13 años. La tragedia sacó a la luz las condiciones en que trabajaban muchos inmigrantes en el campo.

LUGAR
Paso a nivel sin barreras del camino de La Torrecilla (pedanía de La Torrecilla / Molino de los Pascuales), al suroeste de Lorca

TRENES
Tren de cercanías de tres coches con unos 30 viajeros, de la línea Águilas-Lorca-Murcia, contra una furgoneta Fiat Talento con 14 ocupantes (homologada para 8) que llevaba jornaleros ecuatorianos a recoger brócoli. El tren descarriló y arrastró la furgoneta unos 200 metros.

FUENTE OFICIAL
Delegación del Gobierno en Murcia, balance final del 3 de enero de 2001.

Más fuentes: laSexta, 21-01-2020 · Libertad Digital, 03-01-2001 · Majorca Daily Bulletin, 04-01-2001

Castelldefels (Barcelona)jun. 2010 · arrollamiento12 fallecidos

23 de junio de 2010
12 fallecidos · 17 heridos

La noche de San Juan de 2010, un grupo numeroso de personas que acababa de bajar de un tren de cercanías cruzó las vías del apeadero de Platja de Castelldefels para ir a la playa, en lugar de usar el paso subterráneo. Un tren Alaris que pasaba sin parar a unos 139 km/h los arrolló. Murieron 12 personas, la mayoría jóvenes de origen latinoamericano, y 17 resultaron heridas.

LUGAR
Apeadero de Platja de Castelldefels (PK 656+598)

TRENES
Tren de larga distancia Alaris 1202 (Alicante-Barcelona Sants), sin parada en el apeadero, a 139 km/h (máxima permitida 150 km/h). Momentos antes había parado en sentido contrario el cercanías 28391 (Barcelona-Vilanova i la Geltrú), del que bajó el grupo de viajeros.

CAUSA Y CONSECUENCIAS
El informe final de la CIAF concluye que las víctimas invadieron la vía cruzando por un lugar no autorizado, sin advertir la llegada del tren, que circulaba con señales en verde y por debajo de la velocidad máxima. La estación tenía un paso inferior. El Juzgado de Instrucción n.º 1 de Gavà archivó la causa penal.

SOBRE LA CIFRA
Las primeras informaciones hablaron de 13 fallecidos; los forenses y la CIAF confirmaron 12.

FUENTE OFICIAL
CIAF, informe final del accidente (2011).

Más fuentes: laSexta, 29-05-2013 · Antena 3 Noticias, 24-06-2010 · CIAF (copia de la ERA), 23.06.2010 · El Universo, 26-06-2010 · Auto del Juzgado de Instrucción nº 1 de Gavà, DP 842/2010, 30-05-2012

Vicién (Huesca)nov. 1981 · paso a nivel11 fallecidos

9 de noviembre de 1981
11 fallecidos · 35 heridos

Un ferrobús de Renfe chocó contra un camión con remolque que se había quedado detenido sobre un paso a nivel en Vicién, a unos diez kilómetros de Huesca. Murieron 11 personas y otras 35 resultaron heridas. Las crónicas de la época no aclararon por qué el camión estaba parado en la vía.

LUGAR
Paso a nivel en Vicién, unos 9-10 km al sur de Huesca

TRENES
Ferrobús de viajeros de Renfe que embistió por detrás a un camión con remolque detenido sobre la vía en un paso a nivel.

FUENTE OFICIAL
Gobierno Civil de Huesca, relación de víctimas publicada por ABC.

Más fuentes: Onda Cero, 25-07-2013 · ABC, 10-11-1981, p. 68 · Libertad Digital · El Correo Gallego, 03-07-2006

Antes de 1970: 30 accidentes con más de 10 fallecidos

Torre del Bierzo (León), 3 de enero de 1944: 78 fallecidos. Cifra oficial de Renfe; otras estimaciones la elevan por encima del centenar.

Paredes de Nava (Palencia), 11 de julio de 1922: 32 fallecidos. Cifra del ministro de la Gobernación.

Grisén (Zaragoza), 10 de febrero de 1965: 30 fallecidos. Cifra de Renfe.

Robledo de Chavela (Madrid), 15 de marzo de 1968: 27 fallecidos. Cifra de Renfe.

Sarrià-Les Planes (Barcelona), 9 de abril de 1925: 25 fallecidos. Cifra del Gobierno Civil de Barcelona.

Túnel de Fraga, Ponferrada (León), 23 de junio de 1936: 18 fallecidos. Cifra del Ministerio de la Gobernación.

Cuadros (León), 17 de diciembre de 1930: 12 fallecidos. Cifra de la Dirección General de Ferrocarriles.

Sin cifra oficial. Cifras de la prensa de la época.

Velilla de Ebro (Zaragoza), 1940: entre 47 y 53 fallecidos.

Puente del río Alcudia (Ciudad Real), 1884: 38 fallecidos.

Torremontalbo (La Rioja), 1903: entre 24 y 32 fallecidos.

Hospitalet, 1961: entre 23 y 29 fallecidos.

Villafranca del Campo (Teruel), 1966: entre 24 y 29 fallecidos.

Villar de los Álamos (Salamanca), 1965: 28 fallecidos.

Els Guiamets (Tarragona), 1949: 25 fallecidos.

Cinco Casas (Ciudad Real), 1946: 24 fallecidos.

Zumaia (Gipuzkoa), 1941: 22 fallecidos.

L'Ametlla de Mar (Tarragona), 1926: 18 fallecidos.

Cambrils (Tarragona), 1907: al menos 17 fallecidos.

Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), 1929: 17 fallecidos.

Villaverde (Madrid), 1957: 17 fallecidos.

Los Santos de Maimona (Badajoz), 1961: 17 fallecidos.

La Pola de Gordón (León), 1941: 14 fallecidos.

Gilet (Valencia), 1930: 13 fallecidos.

Las Matas (Madrid), 1949: 13 fallecidos.

Los Jarales (Huelva), 1954: 13 fallecidos.

Sant Boi de Llobregat (Barcelona), 1934: 12 fallecidos.

Emperador, 1947: 12 fallecidos.

Tortosa (Tarragona), 1951: 12 fallecidos.

Padrón (A Coruña), 1952: 12 fallecidos.

El Arahal (Sevilla), 1965: 12 fallecidos.

Criterio: accidentes en los que está implicado un tren (no metros ni tranvías) con más de 10 fallecidos. No incluye atentados como el 11-M. La cifra de Urda es provisional. Se muestra siempre la cifra oficial. Si no la hay, como en Juneda, o si hay indicios de que la real fue distinta, se explica en la ficha.

FUENTES: CIAF, MINISTERIO DE TRANSPORTES, RENFE, FEVE, GOBIERNOS CIVILES, TRIBUNALES Y PRENSA DE LA ÉPOCA · ELABORACIÓN: ONDA CERO

España llevaba más de doce años sin registrar un accidente ferroviario con más de diez fallecidos. El último había sido el de Angrois, en Santiago de Compostela, en 2013, que dejó 80 víctimas mortales. Sin embargo, en 2026 se han producido dos grandes tragedias ferroviarias en apenas nueve meses, ambas en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía: Adamuz, en enero, y Urda, este miércoles.

Con los 68 fallecidos del último balance provisional del Gobierno de Castilla-La Mancha, el accidente de Urda se sitúa como el tercero con más víctimas mortales en España desde 1970, solo por detrás de Angrois (80) y El Cuervo (76).

Los datos reflejan la excepcionalidad de lo ocurrido este año. Entre 1990 y 2025 se registraron seis accidentes ferroviarios con más de diez fallecidos, una media de uno cada seis años. En 2026 ya se han producido dos, lo que convierte a este año en el más mortífero por grandes accidentes ferroviarios desde, al menos, 1970.

Los accidentes ferroviarios más graves de España desde 1970

El gráfico interactivo recoge los 20 accidentes de tren con más de diez fallecidos registrados en España desde 1970. Cada círculo representa una tragedia y su tamaño varía en función del número de víctimas. Al seleccionarlo, se puede consultar qué ocurrió y las fuentes utilizadas.

Ocho de estos accidentes tuvieron lugar durante los años setenta, cuando eran más frecuentes los choques frontales en vías únicas. Otros seis se produjeron en pasos a nivel, el último de ellos en Lorca, en 2001.

En cuanto a los accidentes más recientes, el informe que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) remitió al juzgado en abril atribuyó el descarrilamiento de Adamuz a una rotura de carril. La línea permaneció interrumpida durante casi un mes.

Dos días después de aquella tragedia, el 20 de enero, un tren de Rodalies chocó contra un muro desprendido sobre la vía en Gelida (Barcelona), causando la muerte de una persona. Las causas del accidente de Urda todavía están bajo investigación.

Para elaborar el gráfico se han utilizado preferentemente los balances oficiales de víctimas. Por este motivo, el accidente de El Cuervo figura con 76 fallecidos, según Renfe, aunque otras fuentes elevan la cifra a 86. Las fichas individuales recogen estas discrepancias cuando existen.

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