Claves del informe preliminar de la CIAF sobre el accidente en Adamuz: la rotura de carril, hipótesis del descarrilamiento del Iryo

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) considera que las muescas encontradas en las ruedas del Iryo descarrilado y la deformación observada en el carril son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado.

En un informe preliminar, la comisión encargada de investigar las causas que provocaron este accidente ferroviario, que ha costado la vida a 45 personas, apunta que esta hipótesis deberá ser corroborada por cálculos y análisis detallados posteriores.

Adicionalmente a las muescas encontradas en el tren de Iryo descarrilado, la CIAF ha detectado otras muescas con un patrón geométrico compatible en las bandas de rodadura de algunas ruedas derechas de tres composiciones diferentes que habían circulado por la zona con anterioridad al accidente.

"Se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento".

Siguen los trabajos de retirada de restos de trenes y limpieza de vías

Los trabajos en la zona del accidente ferroviario continúan centrados en la retirada de los restos de ambos trenes y la limpieza de las vías, todo ello después de que hayan finalizado las labores de emergencia tras localizarse a las dos últimas víctimas desaparecidas. Así lo han confirmado fuentes de Adif, que han detallado que antes de empezar a recuperar la infraestructura es necesario retirar los restos de los convoyes Iryo y Alvia involucrados en el accidente para, posteriormente, hacer una valoración de los daños y empezar a reconstruir todos los elementos dañados.

Así las cosas, cabe recordar que la Junta de Andalucía ha desactivado este pasado jueves por la tarde el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil que había puesto en marcha por el accidente, pues "han finalizado las labores de emergencia tras localizarse a las dos últimas víctimas desaparecidas", según ha informado desde su cuenta en la red social 'X' el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

Al respecto, el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha detallado que, una vez que han aparecido los cuerpos de las dos últimas personas fallecidas que quedaban por localizar, "se empieza a desmontar" el dispositivo que la Junta ha montado "sobre el terreno" en Adamuz, aunque "sigue otro dispositivo en marcha, de atención y seguimiento" a las personas hospitalizadas como consecuencia del accidente, y a sus familiares.

