Nuevas medidas, restricciones en Extremadura, confinamiento en Madrid, Cataluña, Andalucía y últimas noticias del coronavirus en España hoy

Las autoridades sanitarias belgas alertan contra vacunas fraudulentas rusas

Las autoridades sanitarias belgas alertaron este martes contra la aparición de vacunas fraudulentas, "aparentemente de origen ruso" y pidieron a la población que no las compre.

"Hacemos un llamamiento a todos sobre la circulación de vacunas fraudulentas, aparentemente, principalmente, de origen ruso. Su seguridad y eficacia no se han aprobado y aconsejamos encarecidamente que no se compren estas vacunas en la calle, en una tienda o en internet", dijo la directora del programa científico del Centro Federal de Expertos para la Atención Médica, Sabine Stordeur, que no dio cifras concretas.