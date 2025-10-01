El vídeo para seguir en vivo el avance de la Flotilla: denuncia hostigamiento del ejército de Israel

La Global Sumud Flotilla (GSF), que trata de llevar ayuda humanitaria a Gaza, ha advertido este miércoles que "varios barcos no identificados" se han acercado a distintas naves que conforman la misión, aunque han confirmado que ya se han alejado. Por su parte, las embarcaciones prosiguen su acercamiento a la Franja de Gaza, la cual se encuentra aislada por el bloqueo naval impuesto por Israel. Del mismo modo, los barcos humanitarios ya se encuentran en la "zona de riesgo" donde las anteriores misiones fueron interceptadas.

En el mensaje que la flotilla ha transmitido a través de su canal de Telegram, ha agregado que debido al acercamiento de dichos buques, los activistas que viajan a bordo se han visto obligados a activar "los protocolos de seguridad" en previsión de una "posible interceptación". Del mismo modo, desde el canal se ha asegurado que se encuentran a una distancia 120 millas náuticas, es decir, cerca de la zona donde se produjeron "las interceptaciones y/o ataques a flotillas anteriores", que, al igual que esta, trataban de romper el bloqueo naval israelí.

Previamente, la GSF ya se había declarado en "alerta máxima" después de que detectase la actividad de "drones sobre la flotilla". "Diversos informes apuntan a la posibilidad de que se produzcan distintos incidentes en las próximas horas", han reseñado sin dar más detalles.

No obstante, la eurodiputada francopalestina Rima Hassan, quien se encuentra a bordo de una de las naves, ha indicado en su cuenta de 'X' que "la interceptación tendrá lugar muy probablemente esta mañana". Además, ha advertido la presencia de "dos buques militares a pocas horas de navegación".

Por contra, la flotilla ha advertido de que la fragata de la Armada Española "sigue navegando" a una velocidad de crucero que apenas alcanza la mitad de su capacidad máxima, por lo que no llegará a su altura hasta este miércoles a mediodía "en el mejor de los casos".

La recomendación del Gobierno

Por su parte, el Gobierno de España le ha comunicado a los integrantes de la flotilla que el buque de salvamento marítimo ya se está en un "radio operativo" para realizar operaciones de rescate si fuesen necesarias. Igualmente, el buque no podrá entrar en la zona de exclusión establecida por el ejército israelí, ya que hacerlo pondría en riesgo "la integridad física de su tripulación y de la propia flotilla".

Por último, el Ejecutivo ha recomendado encarecidamente a la flotilla que, en las actuales circunstancias, no se adentre en la zona de exclusión, porque de hacerlo pondría en riesgo severo su propia seguridad. Desde Moncloa han expresado que la misión de la flotilla es "encomiable y legítima", sin embargo, "las vidas de sus integrantes tiene que estar por encima".