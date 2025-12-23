Rusia emite una orden de detención contra el maestro de ajedrez Kaspárov por apología del terrorismo

Un tribunal de Moscú ha emitido una orden de detención contra el opositor ruso y ajedecrista Gari Kaspárov por apología e incitación al terrorismo a través de los medios de comunicación, delitos por los que pueden caerle entre cinco y siete años de prisión.

Kaspárov, incluido en la lista rusa de agentes extranjeros en mayo de 2022, vive fuera de Rusia desde hace más de una década -actualmente su residencia está en Nueva York-. Por lo tanto, en caso de ser detenido, el tribunal ha fijado una pena de prisión preventiva de al menos dos meses. "La corte dictó la medida cautelar contra Kaspárov de arresto en ausencia por dos meses a partir del momento de su detención en Rusia o su extradición a territorio ruso", ha sentenciado el juez.

El ajedrecista fue incluido en la lista rusa de agentes extranjeros en mayo de 2022. Además, en octubre el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) abrió una causa penal contra "organizar una comunidad terrorista" e "intento de usurpación del poder" contra el magnate Mijaíl Jodorkovski y otros destacados opositores rusos en el exilio, fundadores del Comité Antibélico de Rusia (CAR), entre los que figura Kaspárov.

Según el FSB, Jodorkovski y los otros fundadores del CAR financian "formaciones militarizadas ucranianas declaradas en Rusia terroristas" y llevan a cabo "labores de reclutamiento de personas para dichas formaciones". Después, aseguran que las utilizan "en planes para hacerse con el poder en Rusia por la fuerza". El CAR fue fundado el 27 de febrero, tres días después de que Rusia empezara su campaña militar en Ucrania con el objetivo de combatir "la dictadura agresiva" del presidente Vladímir Putin.

La respuesta de Kaspárov

La respuesta del ajedrecista no se ha hecho esperar. A través de una publicación en su cuenta de X, Kaspárov ha ironizado con que se llame "terrorismo" a "oponerse al Estado terrorista" y se ha preguntado "¿otra vez?"

Kaspárov nació en Bakú el 13 de abril de 1963 y fue campeón del mundo de ajedrez "clásico" desde 1985 hasta el 2000, convirtiéndose en el campeón del mundo de ajedrez más joven de la historia, con 22 años y su rating máximo de 2.851 fue el más alto del mundo hasta que lo superó Magnus Carlsen en 2013.

Se retiró en 2005 y desde entonces se ha convertido en uno de los opositores del Gobierno de Putin más importantes, formando parte del Frente Cívico Unido y la coalición La Otra Rusia. Tras ser detenido en varias ocasiones se exilió. Actualmente vive en Nueva York y es presidente del Consejo Internacional de la Human Rights Foundation.