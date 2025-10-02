La inquietud del marido de la TikToker española detenida en la Flotilla: "Me llamó y me dijo: ¡Están aquí! Y se acabó la comunicación"

Una de las españolas integrantes de la Flotilla es la tiktoker Ana Alcalde. Su marido Amin Abdel Kader ha mostrado la preocupación por el estado de su mujer en el programa 'Espejo Público'. Además, ha confirmado que consiguió hablar con ella en el momento del abordaje, pero desde entonces no sabe nada más de ella.

Amin ha explicado que tiene pocas noticias de su mujer, que fue detenida el miércoles por las Fuerzas de Defensas de Israel (FDI), como integrante de la Flotilla que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria. El marido de la Tiktoker española ha contado que la última noticia que tuvo de su esposa fue la de el abordaje de los barcos de la Flotilla por parte de los militares de Israel, mientras Ana realizaba un vídeo en directo.

"Me llamó y me dijo: 'Están aquí, están aquí!'. Y se cortó la comunicación", ha relatado. Además ha explicado que tanto él como el resto de su familia intentó disuadirla de que se embarcara en la Flotilla, pero fue inútil dado su comprometido activismo.

"Ella tenía claro que se movilizaba el mundo y era de esta manera, o los gobiernos no se iban a involucrar", ha señalado.

Por último, Amin ha insistido en la impunidad con la que supuestamente está actuando Israel: "Son detenciones ilegítimas, y no lo digo yo, lo dice el manual de San Remo ".