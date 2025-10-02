Qué pasa ahora con los detenidos tras interceptar Israel la flotilla cerca de Gaza

La Global Sumud Flotilla (GSF) ha denunciado las "interceptaciones israelíes ilegales" de trece de sus barcos, mientras otra treintena de ellas sigue navegando hacia la Franja de Gaza con el objetivo de romper el bloqueo.

Las trece embarcaciones interceptadas son: 'Adara', 'Alma', 'Aurora', 'Dir Yasín', 'Grande Blu', 'Hio', 'Huga', 'Morgana', 'Otaria', 'Seulle', 'Spectre', 'Yulara' y 'Sirius', este último, en el que viajaba Ada Colau.

La propia exalcaldesa de Barcelona protagonizaba uno de los vídeos publicados por la Global Flotilla Sumud que había sido grabado con anterioridad en previsión de una posible detención: "Hola, soy Ada Colau de Barcelona. Te hablo desde el 'Sirius', barco de la Global Sumud Flotilla. Si estás viendo este vídeo es porque Israel nos ha detenido ilegalmente. Eso quiere decir que no tenemos acceso a teléfono ni a Internet. Que estamos absolutamente incomunicados".

En esos trece barcos interceptados se encuentran 200 personas, 30 de ellas, españolas, tal y como ha informado el coordinador de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshekla.

Qué pasa ahora con los activistas tras su detención

La flotilla había alertado de que "el estado de los participantes y la tripulación" seguía sin ser confirmada, pero este jueves, Israel ha asegurado que los activistas están siendo trasladados de forma "segura" a puerto de cara a iniciar las labores para su deportación.

Pero, ¿cuál es el protocolo a seguir a partir de ahora? Según ha explicado Carlos Alsina en 'Más de uno', una vez que el Ejército israelí se hace con el control de la embarcación, lo siguiente es que a los tripulantes se los lleva al puerto en calidad de detenidos y a la espera de las decisiones que se vayan tomando a partir de ese momento.

Entonces, Israel puede hacer dos cosas en esta situación:

Presentar cargos legales contra los activistas, como por ejemplo de desobediencia a la autoridad o por generar inseguridad -en otras ocasiones ya se ha hecho-.

contra los activistas, como por ejemplo de desobediencia a la autoridad o por generar inseguridad -en otras ocasiones ya se ha hecho-. Que se les deporte sin presentar ningún tipo de cargo: esta es la opción por la que trabajan gobiernos, como el español.

El diario 'El País' -que tiene un reportero viajando en una de las embarcaciones-, explica que, una vez llegados a puerto, serán acusados de entrar en Israel de manera ilegal y a partir de ahí se les ofrecerían dos alternativas:

Firmar un documento de deportación inmediata: en el que reconocen que han intentado entrar ilegalmente e Israel les prohibirá entrar en el país durante un tiempo que podría incluso llegar a los 100 años.

un documento de deportación inmediata: en el que reconocen que han intentado entrar ilegalmente e durante un tiempo que podría incluso llegar a los 100 años. No firmar el documento de deportación inmediata: se les considerará inmigrantes ilegales y serán enviados a prisión y a juicio.

Con la primera alternativa, la deportación podría extenderse un máximo de 72 horas, mientras que con la segunda, ya hablaríamos de días.

Sin embargo, continúa explicando 'El País', el protocolo es distinto para aquellos activistas que ya han participado en misiones similares y que tienen prohibido entrar a Israel. Es el caso de Greta Thunberg que, debido a esto, es posible que sea enviada directamente a prisión.

El vídeo en el que Greta Thunberg es detenida por Israel tras viajar en la Flotilla a Gaza

Albares defiende la liberación inmediata de los españoles retenidos

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reclamado la liberación inmediata de los españoles retenidos y afirma que no se les debería acusar de nada ya que no representan ninguna amenaza.

En declaraciones a 'La Hora de la 1', recogidas por Europa Press, el ministro ha informado de que, además de los contactos que ya ha habido en las últimas horas con el Ministerio de Exteriores israelí, también se ha convocado a la encargada de negocios israelí en España, Dana Erlich, para trasladar el rechazo del Gobierno por lo ocurrido y reclamar su liberación.

Según ha explicado el ministro, por el momento no disponen de datos concretos sobre el número de españoles que ya han sido interceptados --a bordo viajan 65 españoles-- pero sí tienen constancia de que un primer grupo ya ha llegado a puerto, hacia donde se dirige el cónsul y el encargado de Interior de la Embajada, junto con otro guardia civil, para poder prestarles atención consular.