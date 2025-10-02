José Antonio Vera: "La sensación que se transmite es que la Flotilla está más vinculada a Hamás que con el compromiso de llevar ayuda"

El periodista y tertuliano de Más de Uno José Antonio Vera ha analizado el papel que ha desarrollado la Global Sumud Flotilla desde su partida hasta su detención parcial por parte del Ejército de Israel. De hecho, ha hecho especial hincapié en el aspecto activista, más que en el humanitario, por tanto, ha señalado que la sensación que le transmite a él esta misión humanitaria es que está "más vinculada con Hamás que con el compromiso de llevar ayuda".

Vera ha insistido en este punto y ha recalcado que, a su modo de ver, la flotilla tenía un carácter más "exhibicionista" que de "ayuda real". Además, el periodista ha incidido en que la acción que pretendía realizar esta iniciativa no resolvía los problemas de la población palestina, la cual no recibe ayuda "sanitaria y de la alimentación". Por tanto, ha apuntado a que en este tipo de situaciones el "componente de frivolidad" tiene más peso que "otros componentes". Por eso mismo, ha denunciado que muchas de las personas que han participado en la iniciativa, no todas, tienen "unas relaciones muy estrechas con organizaciones como Hamas".

Por esta razón, Vera ha opinado que, desde su punto de vista, habría sido "mucho más inteligente y efectivo" que la ayuda hubiera llegado mediante la negociación entre Gobiernos y no tanto por medio de una flotilla, de la cual se sabía que "no iba a llegar a ninguna parte".

Por último, ha señalado que no cree que el presidente israelí, Benjamin Netanyahu, vaya a meterse en "más líos desde el punto de vista de usar la violencia contra ningún barco de la flotilla". "Lo que va a hacer es deportar a las personas que van dentro de los barcos", ha concluido.

¿Qué ha ocurrido con la Global Sumud Flotilla?

De los 46 barcos que zarparon con destino Gaza, 13 han sido detenidos por el Ejército israelí. En concreto, se ha retenido a los navíos 'Adara', 'Alma', 'Aurora', 'Dir Yasín', 'Grande Blu', 'Hio', 'Huga', 'Morgana', 'Otaria', 'Seulle', 'Spectre', 'Yulara' y 'Sirius', en el cual viajaba la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. Por su parte, las fuerzas militares de Netanyahu han anunciado que están trasladando a puertos "seguros". Aun así, aún hay 30 barcos que continúan viaje.

Entre las personas detenidas hay 30 personas españolas, 22 personas italianas, 21 turcas, 12 de Malasia, 11 de Túnez, 11 de Brasil y diez de Francia. Por eso mismo, los Gobiernos de dichas naciones se afanan ahora para que los derechos de sus ciudadanos sean respetados.

Con todo, una de las detenciones que más expectación han generado ha sido la de la activista Greta Thunberg, la cual ha sido compartida en X por el Ministerio de Exteriores de Israel, que ha acompañado las imágenes con el mensaje: "Greta y sus amigos están sanos y salvos".