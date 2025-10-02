Rubén Amón, sobre la Flotilla: "El objetivo de la misión se desvanece cuando hay un escenario que conlleva el fin de los bombardeos"

El periodista y tertuliano de Más de Uno Rubén Amón ha analizado el final de la misión humanitaria de la Global Summud Flotilla tras la detención de varios de sus barcos cuando trataban de llegar a Gaza para entregar la ayuda. Amón ha expresado que "el objetivo de la misión se desvanece cuando hay un escenario que conlleva el fin de los bombardeos", en referencia al acuerdo de paz que ha anunciado Donald Trump y que Hamás está estudiando.

Por otra parte, ha recordado la petición que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, le hizo al Gobierno de España, en la que le instaba a intervenir "con todos los medios". Para Amón, que desde el pacifismo se incite a la intervención militar del Ejército español en aguas de Israel es una prueba irrefutable de la "frivolidad" con la que se ha organizado esta misión desde algunos sectores.

Con todo, el tertuliano ha expresado que la llegada de la flotilla a aguas israelíes ha coincidido con "el momento más delicado de las negociaciones". Por tanto, en su opinión, si hubiese habido que elegir un momento para que la flotilla llegase a "aguas territoriales de Israel" era justo este, porque "está todo al límite". "Al límite de llegarse a una solución, porque da la sensación de que Hamás sí está en condiciones de aceptar el plan de Trump y Netanyahu", ha concluido.

¿Qué ha ocurrido con la flotilla?

Hasta 13 embarcaciones de las 46 que formaban la Global Sumud Flotilla han sido interceptadas por Israel. Concretamente, los navíos retenidos son el 'Adara', 'Alma', 'Aurora', 'Dir Yasín', 'Grande Blu', 'Hio', 'Huga', 'Morgana', 'Otaria', 'Seulle', 'Spectre', 'Yulara' y 'Sirius', en el que viaja la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

El Gobierno de Israel ha informado que los tripulantes están siendo trasladado a puertos seguros; sin embargo, no se sabe qué ocurrirá con los tripulantes, puesto que existen dos posibilidades: una de ellas es que se les repatríe, la otra que sean acusados de distintos cargos y su vuelta a casa se retrase.

La organización humanitaria ha detallado en un comunicado que entre los detenidos hay 30 personas españolas, 22 personas italianas, 21 turcas, 12 de Malasia, 11 de Túnez, 11 de Brasil y diez de Francia. Esto ha provocado la reacción de distintos gobiernos que piden que se respete la integridad de sus ciudadanos.