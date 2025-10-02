El vídeo en el que Greta Thunberg es detenida por Israel tras viajar en la Flotilla a Gaza

Hasta 13 embarcaciones de la Global Summud Flotilla han sido interceptadas por el Ejército israelí, que ya ha comenzado a llevar a sus tripulantes a sus puertos a la espera de tomar una decisión sobre ellos: o bien se les repatría en un plazo de 72 horas o se les acusa de distintos cargos, lo que retrasaría su vuelta. Esta es la situación de la activista Greta Thunberg y la de tantos otros de sus compañeros, entre los que se encuentra la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

Del mismo modo, el Ministerio de Exteriores de Israel ha difundido un mensaje en las redes sociales en el que se puede ver cómo Thunberg está siendo chequeada por un soldado que le ofrece agua, así como ropa de abrigo. La cartera de Exteriores del presidente Netanyahu ha acompañado las imágenes con un mensaje en el que se puede leer que varios barcos de la "flotilla Hamás-Summud"han sido detenidos de forma "segura". "Greta y sus amigos están sanos y salvos", han añadido.

Barcos interceptados y sus tripulantes

Según ha detallado la Global Summud Flotilla en su cuenta de Instagram, los buques: 'Adara', 'Alma', 'Aurora', 'Dir Yasín', 'Grande Blu', 'Hio', 'Huga', 'Morgana', 'Otaria', 'Seulle', 'Spectre', 'Yulara' y 'Sirius', en el que viaja la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, son los navíos que han sido retenidos.

Asimismo, la organización humanitaria ha especificado en otro comunicado que a bordo de los barcos que ha bloqueado Israel se encuentran 30 personas españolas, 22 personas italianas, 21 turcas, 12 de Malasia, 11 de Túnez, 11 de Brasil y diez de Francia. Lo que ha provocado que multitud de Gobiernos hayan clamado en redes sociales por la liberación o al menos que se garantice la seguridad de sus conciudadanos.

Este es el caso del Gobierno de España que, por medio de su ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha puesto a su disposición toda la protección "consular y diplomática", puesto que según ha explicado Albares, los españoles que han participado en la flotilla son "ciudadanos pacíficos y con un objetivo humanitario". Así lo ha comunicado por medio de una publicación en su perfil de la red social X.