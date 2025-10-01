Qué pasa si entra la Flotilla en la zona de exclusión establecida por Israel

La Global Sumud Flotilla (GSF), la embarcación que trata de llevar ayuda humanitaria a Gaza, ya ha llegado a la zona de aguas internacionales en la que Israel ya interceptó en otras ocasiones embarcaciones con el mismo fin. La Flotilla ha denunciado a través de su canal de Telegram que "varios barcos ni identificados" se han acercado, aunque por el momento se han alejado, pero que la tripulación ha activado "los protocolos de seguridad" por si ocurre "una posible interceptación".

En cuanto a la fragata enviada por la Armada Española va a velocidad de crucero, no la alcanzará hasta el miércoles a mediodía "en el mejor de los casos". Si bien, la eurodiputada francopalestina Rima Hassan, que va en una de las naves, ha lamentado a través de una publicación en X que "la interceptación tendrá lugar muy probablemente esta mañana".

Diferencias entre aguas territoriales y zona de exclusión

Aunque el buque de salvamento marítimo del Ejército español sí puede actuar en aguas internacionales, y la propia flotilla ya navega por ellas, no podría intervenir en la zona de exclusión por ser un "riesgo importante" para la tripulación. Esto es debido a que, aunque pueden parecer lo mismo, ambos conceptos presentan diferencias en lo que se conoce como derecho de paso "inocente".

Los espacios marítimos del mundo y la porción del mar que le corresponde a cada Estado, así como sus competencias, según la extensión de sus costas, la rige la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar - o 'Convención de Montego Bay', porque se firmó en Jamaica en 1982.

La extensión del mar según la distancia se divide en aguas internas, aguas territoriales (y dentro de ellas la zona de exclusión), zona contigua, zona económica exclusiva y aguas internacionales.

Mar o aguas territoriales : se extienden hasta 12 millas náuticas -22-22 kilómetros- y el Estado ejerce soberanía plena. Si bien, hay derecho de paso "inocente", que se define como entrar, atravesar y salir por el mar territorial sin parar y rápidamente, sin que suponga problemas para la paz o seguridad del Estado.

Zona de exclusión: es un espacio marino situado dentro o más allá del mar territorial. Su anchura es variable en función de, durante un conflicto bélico, el Estado beligerante restringe o prohíbe el acceso a buques no autorizados, porque pueden considerarse hostiles y ser atacados si contravienen la restricción o prohibición. Por lo tanto, no hay derecho de paso "inocente".

Zona contigua : se extiende 12 millas más desde el límite de las aguas territoriales (dirección mar adentro). El Estado, en este caso, ejerce soberanía y tiene derecho a imponer sus leyes en materia aduanera, fiscal, de inmigración o medioambiental. Si bien, no puede dificultar ni obstaculizar el paso "inocente" de los buques de terceros Estados.

Zona económica exclusiva (ZEE) : tiene una extensión de hasta doscientas millas náuticas (370 kilómetros) desde el límite de las aguas territoriales, sin embargo, su soberanía es diferente al mar territorial. El Estado no ejerce soberanía, sino que ejerce "derechos de soberanía" para la exploración, explotación, conservación de recursos naturales, investigación científica...

Aguas internacionales: sobre ellas no tiene soberanía ningún Estado y se regulan según los principios del derecho internacional y la Convención de 1982.Abarcan un espacio de hasta 200 millas náuticas (370 kilómetros) desde las aguas interiores. El Estado tiene soberanía para explotar y explorar los recursos que encuentren, pero otros Estados tienen libertad de navegación y vuelo.

El Gobierno pide "encarecidamente" a la tripulación que no entre a la zona de exclusión

Desde España, el Gobierno ha avisado a la flotilla que no entre a la zona de exclusión establecida por el ejército de Israel. Aunque el buque de salvamento marítimo del Ejército ya se encuentra en un radio operativo para actuar si fuera necesario, no podría entrar a la zona de exclusión, porque "pondría en riesgo la integridad física de su tripulación y la de la propia flotilla".

Es por ello que el Ejecutivo "recomienda encarecidamente" a la flotilla que no entren a la zona de exclusión porque "hacerlo pondría en riesgo severo su propia seguridad", ha insistido. Aunque ha defendido a la tripulación, cuya misión ha calificado de "encomiable y legítima", sus vidas "tienen que estar por encima".