La supuesta carta de Epstein a Larry Nassar, condenado por abuso sexual: "Nuestro presidente comparte nuestro amor por las jóvenes"

La nueva revelación de documentos del caso Jeffrey Epstein, desclasificados por el Gobierno estadounidense, ha sacado a la luz una carta atribuida al multimillonario y dirigida a Larry Nassar, el exmédico del equipo de gimnasia de Estados Unidos condenado por abusos sexuales.

La misiva, incluida en los archivos oficiales, contiene un mensaje directo de Epstein a Nassar en el que alude a su situación judicial y a su muerte. "Como ya sabrás a estas alturas, he tomado la ‘ruta corta’ a casa", comienza el texto, en lo que parece una referencia a su fallecimiento en la cárcel.

A continuación, el documento establece una inquietante afinidad entre ambos condenados. "Compartimos una cosa… nuestro amor y cuidado por las jóvenes y la esperanza de que alcancen su pleno potencial", señala la carta, supuestamente firmada por Epstein.

El pasaje más controvertido llega con la mención directa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según el texto atribuido al magnate, "nuestro presidente también comparte nuestro amor por las chicas jóvenes y núbiles. Cuando pasaba una joven belleza, le encantaba agarrar, mientras que nosotros terminamos atrapando comida en los comedores del sistema".

La cronología del envío añade más incógnitas al documento. El sobre está fechado el 13 de agosto de 2019, apenas tres días después de que Epstein fuera hallado muerto en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, en un fallecimiento que fue declarado oficialmente como suicidio. La carta fue localizada semanas más tarde en la sala de correo de la prisión, tras ser devuelta desde un centro penitenciario de Arizona con la anotación "ya no reside en esta dirección".

Un correo interno, incluido en los documentos, refleja la confusión de los funcionarios de prisiones ante el hallazgo. "Parece que él la envió y le fue devuelta… no sé si debería abrirla o entregarla a alguien", señala el mensaje.

Hasta el momento no se ha confirmado si Epstein y Nassar mantenían algún tipo de relación previa o contacto directo. Nassar cumple una condena que, en la práctica, equivale a cadena perpetua tras ser acusado por más de 150 mujeres de abusos sexuales cometidos durante años.

Pese al contenido explosivo del documento, el Departamento de Justicia ha pedido cautela. En un comunicado difundido junto a la publicación de los archivos, el DOJ advierte de que algunos textos incluyen afirmaciones "sensacionalistas y falsas". "Algunos de estos documentos contienen afirmaciones falsas contra el presidente Trump enviadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020. Para ser claros: carecen de fundamento y son falsas", subraya el departamento.

Donald Trump ha negado de forma reiterada cualquier conocimiento o implicación en las actividades criminales de Epstein. Mientras tanto, la familia del financiero, con su hermano Mark al frente, continúa cuestionando la versión oficial sobre su muerte, alimentando las dudas y teorías en torno a lo ocurrido en aquella celda en agosto de 2019.