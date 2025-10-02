Carlos Alsina, sobre la flotilla: "No termino de comprender la irritación que supone que se haga esta misión"

Frente a las críticas que algunos tertulianos estaban realizando a la Flotilla y particularmente a algunos de sus miembros por un supuesto uso "partidista" de la misión, Carlos Alsina ha destacado que los políticos que forman parte de la acción están en su derecho de hacerlo para después afirmar que "los actos de activismo en un conflicto como este siempre tienen un componente de hacerse visibles, en eso consiste el activismo".

"Por eso se emite en streaming, y si va Greta Thunberg le damos más cobertura los medios" ha continuado. Alsina también ha señalado que la misión no sirva para llevar ayuda humanitaria a Gaza, sino para denunciar que no se puede llevar ayuda humanitaria. "En ese sentido, es una misión cumplida, si Israel hubiera dejado el paso libre la denuncia hubiera quedado incumplida", ha afirmado.

En ese sentido, es una misión cumplida

Para continuar su análisis, el presentador de Más de uno ha recalcado: "No termino de comprender la irritación que supone que se haga". También ha sostenido que los Gobiernos que han enviado buques de la Armada, España e Italia, lo han hecho por decisión propia, puesto que la Flotilla nunca ha solicitado ese tipo de apoyo.

"Va a parecer que no haya ayuda humanitaria en Gaza o que se siga matando a gente también es culpa de la Flotilla", ha subrayado el presentador. "Yo lo que no voy a decir es que a mí me importan más son los muertos en Gaza porque no voy en la Flotilla, que a los que van en ella", ha terminado sentenciando.