La OMS resta importancia a la peste neumónica en Rusia asegurando que el riesgo para Europa es "muy bajo"

Pánico en Siberia tras la muerte de una técnico de laboratorio de 28 años que estudiaba patógenos peligrosos en un instituto de Siberia.

Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) admite que el riesgo de propagación es muy bajo en Europa, su portavoz Christian Lindmeier anuncia que ha solicitado información al Kremlin sobre un posible caso de peste neumónica o pulmonar. Una sospecha que mantiene en observación a al menos dos centenares de personas -de momento asintomáticas- en varios hospitales de la región de Irkutsk.

Su diagnóstico temprano podría ser clave para evitar una muerte segura

Las autoridades sanitarias explican que sin un diagnóstico y tratamiento tempranos, la peste neumónica o pulmonar es mortal. Eso sí, la OMS recuerda que si se trata dentro de las 24 horas posteriores a la aparición de síntomas la tasa de recuperación pasaría a ser alta.

Tanto Estados Unidos como la Unión Europea -que están vigilando de cerca la situación- aseguran que están dispuestos a ayudar a Rusia, a gestionar esta crisis sanitaria e investigar el origen. Este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró su preocupación públicamente y hoy el portavoz del Kremlin le ha respondido: “Para ser sincero, no escuché al presidente Trump decir que considere esto un problema importante para Rusia, no creo que haya dicho eso. Aunque, claro, podría equivocarme”, admite Dmitri Peskov.

Y en cuanto a las acusaciones de Alemania sobre que Rusia estaría llevando a cabo una "guerra en la sombra", Peskov afirma que “son infundadas y carecen de cualquier argumento real”. Y añade que Alemania está construyendo artificialmente un "enemigo" para justificar su gasto militar.

Controles sanitarios en aeropuertos y fronteras para blindarse contra la peste neumónica

En la región se empiezan a tomar medidas para evitar los contagios y la propagación de la peste neumónica. De momento Rusia ha impuesto exhaustivos controles sanitarios en aeropuertos y fronteras, y también lo han hecho países como Kirguistán o Uzbekistán.