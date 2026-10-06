Qué se sabe de la alerta por peste en Rusia: muere una trabajadora de laboratorio y hay cientos de personas en cuarentena

Varios hospitales de la región siberiana de Irkutsk han sido puestos en cuarentena por sospechas de peste pulmonar, según informó el canal independiente ruso Liudi Baikala (Gente del Baikal). "En este momento la redacción no puede confirmar que todos los hospitales de Irkutsk estén cerrados. Se han implementado estrictas restricciones en las áreas de hospitalización de los centros en cuarentena. Los pacientes no pueden ver a sus familiares y las visitas están prohibidas", indicó el medio.

Liudi Baikala indicó que en al menos cuatro instituciones médicas, incluyendo un hospital pediátrico, se impusieron cuarentenas de hasta tres semanas, en medio de rumores de posibles contagios de peste pulmonar por parte del personal médico local. Una fuente de los servicios de Sanidad regionales comentó al medio que las autoridades no han reconocido el hecho y en ningún documento oficial figura el diagnóstico de "peste pulmonar".

El pasado viernes, el gobernador local, Ígor Kobzev, celebró una reunión de emergencia debido "a la sospecha de un caso de contagio de un habitante de la región con una infección especialmente peligrosa", sin puntualizar cuál.

Indicó que las autoridades llevan a cabo todo un conjunto de acciones sanitarias y han preparado un plan de contingencias. "Todas las personas que contactaron (con el paciente) están bajo observación médica. A día de hoy ninguno tiene síntomas de contagio y todos los análisis son negativos", aseveró.

La muerte de una joven empleada tras romper un tubo de manera accidental

Según el portal independiente Meduza, la semana pasada murió una joven de 28 años -empleada del Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente- en un hospital de Shélejov, ciudad satélite de la capital regional. Rospotrebnadzor, el servicio ruso de protección a los consumidores, que no mencionó en momento alguno un posible contagio de peste, aseveró que el diagnóstico fue una "neumonía de etiología no establecida".

Hasta el momento se estudian dos versiones: que la paciente se contagió en Tailandia, de donde regresó recientemente, o a consecuencia de la rotura accidental de un tubo de ensayo con patógenos en su puesto de trabajo. Según Rospotrebnadzor, en el citado instituto no se reportaron emergencias vinculadas a patógenos.

Bruselas sigue "de cerca" la situación tras el posible brote de peste

La Comisión Europea está siguiendo "muy de cerca" la situación y en contacto con el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades tras conocer las informaciones sobre el posible brote de peste pulmonar en Siberia. "La salud pública es una prioridad para la Comisión Europea por lo que nunca subestimamos los riesgos que surgen en este ámbito", dijo la portavoz de Sanidad, Eva Hrncirova, preguntada durante la rueda de prensa diaria de la institución.

El Gobierno estadounidense emitió el domingo la alerta sobre el posible brote de peste pulmonar. Sobre posibles contactos al respecto entre la UE y Rusia -cuyas relaciones bilaterales están mermadas desde la invasión de Ucrania-, la portavoz comunitaria indicó que la Comisión Europea tiene canales para recibir información, como la Organización Mundial de la Salud, y subrayó que "es esencial contar con informes a tiempo y transparentes, así como con acceso a datos epidemiológicos y de laboratorio fiables".

"Es importante para la cooperación transfronteriza y para abordar las implicaciones transfronterizas, así como para mantener la confianza pública y una buena situación de salud pública", dijo.

La peste, recordó, es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria que puede tratarse con antibióticos y que, si bien ha estado ausente en Europa durante más de cincuenta años, sí se da de manera esporádica en América, África y Asia.

En este sentido, destacó que la Unión Europea cuenta ahora con mejores mecanismos de preparación y prevención sanitaria que antes de la pandemia de Covid-19, como las reservas de medicamentos, reglas para que las compañías farmacéuticas se preparen para tales situaciones y equipos específicos dentro de la propia Comisión Europea.

"Estamos mucho mejor preparados para cualquier pandemia que antes del Covid porque ya nos estamos preparando para abordar enfermedades que puedan venir", dijo la portavoz.

EEUU vigila el posible brote de peste, pero no ve "motivo de alarma"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este lunes que Washington sigue de cerca un posible brote de peste pulmonar en Rusia, aunque consideró que la situación "no es motivo de alarma". "Podría propagarse rápidamente. Por eso la estamos observando y monitoreando de cerca. No creo que sea motivo de alarma, pero sí de atención y vigilancia, y eso es lo que estamos haciendo", declaró a la prensa antes de iniciar una gira por Islandia, Portugal y Grecia.

El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que los viajes entre Rusia y Estados Unidos "son muy limitados", por lo que el riesgo de propagación es reducido. Rubio explicó que la información disponible procede, por el momento, de las autoridades rusas, según las cuales "parece que hubo un trabajador de laboratorio infectado" y se han impuesto cuarentenas para evitar la propagación de la enfermedad.

Trump asegura que ayudará a Rusia por el supuesto caso de peste pulmonar

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este lunes que su país ayudará a Rusia a combatir la enfermedad tras la detección del supuesto caso de peste pulmonar. "Vamos a ayudar", ha afirmado Trump en declaraciones a la prensa al ser interrogado por la muerte de la trabajadora.

"Siempre vamos a ayudar a cualquiera que tenga este tipo de problema. Odio ver que estén así. Es una enfermedad dura. De alguna manera esos microbios se han vuelto más y más fuertes. Son como un ejército", ha señalado el responsable estadounidense.

El dirigente ha explicado que "estamos estudiándolo concienzudamente". "Lo llaman neumonía. Hace años la neumonía se trataba más fácilmente. Los microbios y gérmenes son más fuertes, desproporcionadamente fuertes. Pero vamos a ayudarles", ha indicado.