El Tribunal Constitucional notifica al Supremo la sentencia que aplica la amnistía a la malversación del 'procés'

El Tribunal Constitucional ha remitido esta mañana al Supremo y al resto de las partes la sentencia que ordena amnistiar el delito de malversación que pesa sobre los dirigentes del 'procés'. Asimismo, también ha sido notificado el texto que contempla el voto particular suscrito por los cinco magistrados minoritarios del sector conservador, que se oponen al indulto.

La resolución, aprobada por siete magistrados frente a los cinco que se opusieron, llega un día después del fallo y obliga al instructor Pablo Llarena a aplicar la amnistía con efecto inmediato sobre los cuatro exdirigentes independentistas condenados (Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull) y a los tres procesados en rebeldía por ese delito (Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig).

La amnistía supondrá el fin de una causa que fue abierta hace nueve años y que provocó la huida de los implicados. Ahora, el expresidente catalán Carles Puigdemont podrá regresar a España tras retirarse la orden de detención.

El juez Llarena deja sin efecto las órdenes de detención

La decisión del Constitucional conocida durante la mañana de ayer provocó que el juez Llarena dejara sin efecto la orden de detención sobre uno de los líderes del 'procés'.

En un auto, el magistrado retiró, hasta nueva resolución expresa, las órdenes nacionales de busca y captura y detención del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont y de los exconsellers Antoni Comin y Lluis Puig.

Todo después de que el Tribunal Constitucional votara a favor del recurso de amparo presentado por la exconsejera Dolors Bassa donde se oponía a la resolución del Supremo que, en un primer momento, denegó la aplicación de la amnistía sobre los delitos de malversación.

Puigdemont podrá volver a España

Tras la instrucción del magistrado de la Sala Penal del Supremo, el expresidente catalán podrá volver a España en cualquier momento, así como podrá presentarse a las próximas elecciones del 29 de noviembre.

Tal y como informaba ayer Onda Cero, el expresidente podrá regresar sin riesgo a España después de que el TC haya considerado que la malversación no supuso "corrupción privada".

No obstante, a pesar del levantamiento, fuentes cercanas al expresidente aseguran que Puigdemont demorará su regreso hasta que el Tribunal Supremo le aplique la amnistía con firmeza y archive la causa que se dirige contra él.