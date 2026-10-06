¿Puede volver Puigdemont a España tras levantarse la orden de detención? Qué cambia ahora

El regreso de Carles Puigdemont a España es inminente y depende única y exclusivamente de él. Lo que parecía una situación casi imposible para el expresidente catalán, ahora se ha convertido en una realidad.

Todo después de que el Tribunal Constitucional haya hecho oficial la sentencia que avala la amnistía a los delitos de malversación de varios de los líderes independentistas del denominado 'procés'.

Esta mañana, el tribunal ha votado a favor del recurso de amparo presentado por la exconsejera catalana Dolors Bassa donde se confirmaba el indulto y se impugnaban los dos autos de la Sala de lo Penal del Supremo.

La decisión ha provocado un efecto dominó puesto que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, se ha visto obligado a dejar sin efecto la orden de busca y captura y detención sobre Puigdemont. Ante una posible privación de la libertad improcedente, el magistrado ha acordado dejar "provisionalmente" sin efecto las órdenes.

¿Cuándo regresará Puigdemont a España?

Una vez levantadas las órdenes de detención e informado a la Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d’Esquadra y resto de autoridades a las que se hubiesen remitido, Carles Puigdemont podrá regresar a España.

Sin embargo, la gran duda es la fecha en la que se producirá su vuelta. Después de nueve años refugiado en el exterior, el expresidente y líder de Junts tiene la posibilidad de elegir el momento exacto en el que hacer oficial su regreso.

Junts ya ha reclamado que su vuelta a Catalunya se haga como "el presidente de un país y no como líder de un partido", lo que implica todos los honores institucionales. No obstante, han evitado pronunciarse sobre el día exacto, dejando todo en manos de Puigdemont.

Aún así, Gonzalo Boye, abogado y una de sus personas de máxima confianza, ha pedido más tiempo. "Una cosa es levantar la orden de detención y otra, aplicar la amnistía", ha explicado en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Boye ha señalado que el regreso se producirá cuando la amnistía se haya aplicado de forma "íntegra" y, por tanto, se archive la causa dirigida contra su persona.

Puigdemont podrá participar en el proceso electoral

Otra de las novedades del indulto es la posibilidad de participar en procesos electorales. El precedente sobre Bassa conlleva la aplicación de la amnistía sobre el resto de amparos, entre ellos Entre ellos los del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Toni Comín y Lluís Puig.

De esta forma, el TC permite a los implicados en el 'procés' ser parte de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. En un momento político clave para el país, Puigdemont podrá ejercer como diputado con todas las garantías.