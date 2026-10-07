Cuándo volverá Puigdemont a España tras quedar sin efecto su orden de detención

Junts está de celebración. Después de nueve años, el expresident y líder del partido catalán, Carles Puigdemont, ya puede pisar España tras el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía. Pese a que sus compañeros de partido han rechazado dar detalles sobre el entorno y las decisiones de Puigdemont, todo apunta a que su vuelta al país será tras las elecciones del próximo 29 de noviembre, ya que, tal como han informado desde Junts, el expresident no pretende "quitar protagonismo" a Míriam Nogueras, a quien han calificado de "magnífica candidata".

En la comparecencia que hizo Puigdemont tras la noticia de la aplicación de la ley de amnistía por un delito de malversación, afirmó que no tiene previsto regresar a España hasta que la jusiticia española aplique "plenamente" esta ley y hasta que archiven la causa de manera definitiva. Es decir, pese al levantamiento de la orden de busca y captura en su contra Puigdemont no aparecerá por territorio nacional hasta la aprobación de la amnistía en su totalidad. Con todo ello, fuentes del partido han confirmado que no hay fecha concreta para que el expresident vuelva a España pero que, en todo caso, no se demorará mucho.

"No se soluciona nada"

Como ha informado okDiario, el expresident tiene previsto regresar después de las elecciones generales del 29 de noviembre y antes de Navidad. Además, el mismo diario afirma que, fuentes cercanas a Puigdemont han dicho que no quiere que su regreso se convierta en un "regalo" para Pedro Sánchez ni para el PSC en mitad de la campaña. Esto último se debe a que la llegada del expresident a España se traduciría en un escenario mediático y él mismo se niega a ofrecer a los socialistas la foto que llevan años buscando, la del expresident volviendo a casa como si Pedro Sánchez hubiese "pacificado" Cataluña. "Ni oxígeno ni agua a Sánchez", han trasladado los de Junts.

¿Cuándo vuelve Puigdemont a España y cuándo se aplica la amnistía?

El expresident podría haber vuelto a España desde el pasado martes que se anunció la aplicación de la ley de amnistía. Pero, como se ha informado, no lo hará hasta que la amnistía no esté al 100% aprobada, ya que, como ha asegurado el abogado del expresident, "una cosa es retirar la orden de detención y otra distinta dar por terminada judicialmente la causa". El juez Llarena, quien lleva la causa contra Puigdemont, ha subrayado que esta decisión es "estrictamente transitoria", ya que ahora el Supremo deberá estudiar el texto íntegro de la sentencia y resolver cómo se aplica la doctrina al caso del expresident.