Esta tarde tendrá lugar un acto en la Biblioteca con Color a la Vida y mañana el teatro será protagonista en la Sala Gonzalo de Berceo, con las Mujeres de Lardero, el grupo de teatro La Morentina y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Los beneficios de la representación de La tercera palabra, dirigida por Charo Gómez, se destinarán a esta última entidad.

Para hablar de esta iniciativa nos acompañan Nerea e Isabel, presidenta y secretaria, respectivamente, de la Asociación de Mujeres de Lardero; Belén, también actriz de la obra, y Graciela, una de las participantes esta semana en el Congreso de Personas con Cáncer de La Rioja.

La Asociación de Mujeres de Lardero vuelve a apostar por el teatro como herramienta de solidaridad y compromiso social. La cita será mañana, a las 19:00 horas, en la Sala Gonzalo de Berceo. Las entradas tienen un precio de 10 euros.

Por su parte, Belén, integrante del grupo de teatro La Morentina, nos acercará a La tercera palabra, una obra en tres actos del dramaturgo Alejandro Casona, estrenada en el Teatro Odeón de Buenos Aires el 29 de mayo de 1953.

También tendremos ocasión de conversar con Graciela, a quien conocíamos mejor hace apenas un mes, cuando fue candidata al VIII Premio Mujer La Rioja. Convive con un cáncer poco frecuente: mieloma múltiple complicado con amiloidosis, una enfermedad que llegó a afectar a varios órganos, entre ellos el corazón. Sin embargo, no se rinde y se ha convertido en un ejemplo de fuerza y superación, como ha demostrado también con su participación en el congreso celebrado en el CIBIR.