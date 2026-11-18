Hablamos de una iniciativa que demuestra que algo tan sencillo como compartir una empanada puede contribuir a cambiar vidas. Se llama “Menuda empanaDA” y tiene un objetivo muy especial: vender 10.000 empanadas argentinas en toda España para impulsar la creación de empleo para personas con discapacidad intelectual.

Detrás de esta idea está Damián Santiago, argentino afincado en España y fundador de Mi Lunita, un obrador de Logroño que elabora empanadas artesanas y que ha convertido la inclusión laboral en una de sus principales razones de ser.